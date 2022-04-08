Нові санкції США суттєво вдарили по видобутку алмазів та будівництву кораблів Росії

Мінфін США наклав нові санкції на підприємства та громадян Росії. Цей пакет завдасть значної шкоди видобутку алмазів і будівництву кораблів країни-агресора.

Сполучені Штати продовжують посилення економічного тиску на Кремль, через війну, яку той розв'язав в Україні. Про це повідомили 7 квітня на офіційному сайті Мінфіну США.

Того ж дня Посли ЄС схвалили нові санкції проти Росії, які містять ембарго на імпорт вугілля

Більше не будуть найбільшим експортером

Загалом обмеження наклали на 8 фізичних осіб Росії, а також приблизно на 30 її держструктур. Головна компанія цього списку – найбільший у світі виробник алмазів "Алроса".

За даними Міністерства фінансів, це підприємство припадає 28 відсотків світового видобутку алмазів і, відповідно, шалені прибутки. Для прикладу, тільки у 2021 році завдяки "Алроса" Росія збагатилася на суму понад 4,2 мільярда доларів.

Алмази входять в десятку найбільших неенергетичних експортерів Росії за вартістю. "Алроса" відповідає за 90 відсотків російських потужностей з видобутку алмазів,

– зауважили в повідомленні.

Також там додали, що це держпідприємство підпало під санкції інші країни. Їхній список:

Канада;

Велика Британія;

Нова Зеландія;

Багамські острови.

Усі підприємства, які прямо чи опосередковано мають щільну співпрацю з "Алросса", будуть блокуватися в цьому переліку держав.

Щоб не посилювали ВМС

Щодо суднобудівних санкцій, то це стосується передусім військового флоту агресора. Санкції наклали "Об'єднану суднобудівну корпорацію" (ОСК), до якої входить 28 дочірніх компаній.

Вони всі займаються розробкою та виготовленнях бойових кораблів, які зараз запускають ракети в Українські міста й блокують світову торгівлю. Відтак міжнародна співпраця з такими партнерами – недопустима.

Це ж стосується восьми членів правління ОСК. Із ними буде заборонена будь-яка фінансова комунікація. З повним списком компаній і людей, на яких наклали санкції, можна ознайомитися за цим посиланням.

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