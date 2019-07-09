Нові правила для розумного управління відходами

"Пластик – вбиває природу!" Про це вже не один рік поспіль кричить увесь цивілізований світ, вводячи все нові норми та правила для зменшення та безпечної утилізації цього шкідливого матеріалу.

Хоч і не такими темпами, але Україна теж намагається прописати нормативну базу на законодавчому рівні, аби долучитись до всесвітнього руху по збереженню природи.

У Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів у Верховній Раді зареєстровано рамковий законопроект про управління відходами №10411. Законопроект передбачає запровадження ієрархії управління відходами та розширеної відповідальності виробника. Документом також пропонується суттєве підвищення розмірів штрафів за правопорушення у сфері управління відходами, до прикладу, за їх безконтрольне спалювання. На важливості цього документа неодноразово наголошували представники бізнесу. Детальніше про пункти цього документа розповімо разом із експертами.

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Ситуація із відходами в Україні плачевна. Кількість неофіційних сміттєзвалищ у 5 разів перевищує кількість офіційних. Тобто більшість сміття неконтрольовано просто завалює територію нашої держави. Жахає і той факт, що лише 4% відходів відсортовується, решта – бездумно вивозиться на сміттєзвалища. Україні критично бракує сміттєпереробних заводів. Та чи сприяє вирішенню даних питань новий законопроект?

Голова ГО "Всеукраїнська організація "Зелений Фонд. Подолання гуманітарних та екологічних катастроф" Олег Бондаренко зазначає, щоб відповісти на це запитання, слід якомога ретельніше розібратись у прописаних тезах нового законопроект про управління відходами.

Статтею 19 проекту Закону України "Про управління відходами" (далі – Проекту) передбачається створення окремого центрального органу виконавчої влади , що реалізує державну політику у сфері управління відходами (далі – орган),

– наголошує Олег Бондаренко.

Також він додає: "Зроблений мною порівняльний аналіз вищезазначених повноважень свідчить про передачу низки владних повноважень, притаманних Міністерству, до органу. Зокрема, проектом передбачається передача до органу фактично всіх повноважень Мінприроди у ліцензійно-дозвільній сфері поводження з небезпечними відходами (ліцензування операцій поводження з небезпечними відходами, імплементації Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням). До повноважень органу віднесено і затвердження нормативних документів з управління відходами (затвердження вимог до системи управління відходами, затвердження вимог до об'єктів управління відходами)".

Бондаренко зазначає, що на орган також покладаються обов'язки стратегічного планування у сфері поводження з відходами. Зокрема, забезпечення розроблення і виконання стратегій, планів, програм у сфері управління відходами та макроконтролю за виконанням національних програм та планів з управління відходами.

Фактично у компетенції Мінприроди залишається функція затвердження лише методологічних документів (затвердження Порядку розроблення та затвердження регіональних планів управління відходами, затвердження Порядку розроблення планів управління відходами підприємств, установ та організацій, затвердження Порядку державного обліку відходів та подання звітності, затвердження типових форм обліку відходів), які не впливають на зміст державної політики у сфері управління відходами.

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У пояснювальній записці до Проекту зазначена загальна проблематика щодо утворення та поводження з відходами, що склалась в Україні на цей час. Зазначаються домінування в національній економіці ресурсоємних багатовідходних технологій. Значні масштаби ресурсокористування та енергетично-сировинна спеціалізація національної економіки разом із застарілою технологічною базою спричиняють високі показники утворення та накопичення відходів, відсутність дієвого механізму управління окремими видами відходів, недостатній рівень міжвідомчої взаємодії та відсутність стратегічного планування призводять до збільшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ та перевантажених полігонів, що не відповідають екологічним вимогам.

У вищезазначеній пояснювальній записці відсутня інформація, як впливатиме створення Органу на вирішення проблемних питань з управління відходами,

– наголошує Олег Бондаренко.

Тож голова ГО "Всеукраїнська організація "Зелений Фонд. Подолання гуманітарних та екологічних катастроф" Олег Бондаренко приходить до висновку, що створення органу згідно з Проектом призведе до неузгодженості дій Мінприроди та органу. А також втрати владних функцій Мінприроди, як єдиного органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, складовою частиною яких є питання управління відходами, та спричинить невиправдані ризики збільшення кількості державних службовців, зайнятих у формуванні та реалізації державної політики з управління відходами.

Разом з тим, передача функцій з видачі дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами від обласних державних адміністрацій до органу суперечить принципам децентралізації органів виконавчої влади.

Попри критику екологів, Мінприроди зазначає, що робота над новим законопроектом триває. Представники Мінекології також розповідають, що передбачається ухвалення ще 9 секторальних законів у сфері управління відходами. Зокрема вони стосуються відходів упаковок, батарейок, небезпечних відходів тощо.

Проте екологи менш оптимістичні, аніж Мінприроди. Вони припускають, що скоріш за все сьогоднішнє скликання парламенту не встигне розглянути запропонований екологічний законопроект. А Стаття 95 про "Зняття законопроектів з розгляду" говорить про те, що законопроекти, не прийняті Верховною Радою попереднього скликання в першому читанні за основу, вважаються знятими з розгляду і не розглядаються ВР нового скликання. І процедура повинна буде запропонована заново. Тож, на жаль, сподіватись на швидке прийняття даного законопроекту, не варто.

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