02:56
16 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зарплата Пині. 15 сантиметрів Путіна
      Вєсті Кремля
      23:08, 15 січня
      Вєсті.UA: Корисні сигарети від "Народного фронту". Хто підпалив лавру
      Вєсті.UA
      21:27, 15 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      Нові правили оплати за електроенергію: що робити, якщо маєте борг

      249
      Енергопослуги в Україні надаються по-новому: як сплатити старий борг
      Енергопослуги в Україні надаються по-новому: як сплатити старий борг / Колаж 24 канал

      У лютому 2019 року українці змушеними будуть платити за електроенергію за новими реквізитами. Крім того, енергопослуги клієнтам в Україні відтепер надаватимуть дві різні компанії, а не одне обленерго, як це було раніше. Відбувається все це відповідно до вимог реформи електроринку. А що ж робити тим, хто за 2018 рік має борг? І кому вони його мають сплачувати?

      Востаннє за старими реквізитами жителі Києва та інших міст мають сплатити у січні. Це пояснюється тим, що цього місяця слід перераховувати гроші за електроенергію, спожиту у грудні 2018 року. А платити треба саме тій компанії, яка надавала послугу протягом року. У випадку Києва мовиться про "ДТЕК Київські електромережі".

      Читайте також: Реформа електропостачання: як будемо платити за електроенергію в 2019

      Проте вже з 1 січня 2019 року розпочався перший етап державної реформи ринку електроенергії, відтак тепер енергопослуги клієнтам в Україні надаватимуть дві різні компанії – оператор системи розподілу (ОСР) і постачальник.

      Як повідомили у коментарі 24 каналу у компанії "ДТЕК Київські електромережі", відповідно до нових вимог, у Києві вони виконуватимуть функції оператора системи розподілу та займатимуться виключно розподілом електроенергії та експлуатацією електромереж. Натомість компанія-постачальник, окрім постачання електроенергії споживачам, ще й відповідатиме за нарахування платежів і розрахунки.

      Також тут сповістили, якщо за якихось обставин у жителя Києва виник борг за 2018 рік, то він його має сплачувати їм, оскільки саме вони надавали послуги електропостачання у столиці протягом минулого року.

      "Що стосується Києва, то за спожиту електроенергію у грудні 2018 року та борги за 2018 рік необхідно сплатити "ДТЕК Київські електромережі". Борги клієнтів за 2018 рік не будуть переходити від "ДТЕК Київські електромережі" до постачальника. Заборгованість слід сплачувати саме тій компанії, яка і надавала послуги з електропостачання у попередньому році", – наголосили у компанії.

      Крім того, у "Київських електромережах" закликали жителів столиці бути пильними під час сплати перших рахунків і погашенні попередніх боргових зобов’язань.

      У січні 2019 року кияни отримають один рахунок від "ДТЕК Київських електромереж", а вже у лютому 2019 року можуть отримати два рахунки. Перший – від нового постачальника, а другий – від нас, у якому є борг за спожиту електроенергію у 2018 року. Щоб закрити заборгованість, клієнтам треба перевірити, який рахунок вони оплачують: чи то послуги за 2019 рік, чи то за 2018 рік. Якщо клієнт помилково оплатить заборгованість за іншими реквізитами, то, нажаль, борг залишиться непогашеним,
      – пояснив комерційний директор компанії Олександр Бемм.

      До слова, з 1 січня 2019 року у Києві разом зі збільшенням ціни за квартплату зросла вартість і електроенергії. 

      ринок електроенергії в україні: хроніка подій
      Теги: Комунальні послуги Новини Києва Електроенергія Реформи Гроші Новини України
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      НЕПЕРЕМОЖНІ. Фехтувальниця Наталія Морквич про мрії, заробітки, фотосесії та любов до золота
      15 січня , 22:30 НЕПЕРЕМОЖНІ. Фехтувальниця Наталія Морквич про мрії, заробітки, фотосесії та любов до золота
      255
      Головні новини 15 січня: полоненим у РФ морякам продовжили арешт і теракт у Кенії
      15 січня , 22:22 Головні новини 15 січня: полоненим у РФ морякам продовжили арешт і теракт у Кенії
      1355
      Избирательные участки в России: а зачем?
      15 січня , 22:15 Избирательные участки в России: а зачем?
      Олександр Гаврутенко 483
      Оформлення ID-картки: як не переплатити посередникам
      15 січня , 21:02 Оформлення ID-картки: як не переплатити посередникам
      Ірина Поліщук 777
      Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
      15 січня , 20:06 Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
      1183
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Смерть робітника на будмайданчику в Одесі вилилась у скандал: деталі
      13 січня , 19:07
      Українці визначили переможця бою Усик – Хук
       9 вересня 2017 , 22:38
      Доставка VIP-рівня: Ілон Маск привіз Tesla Model 3 прямо додому покупцям
       1 серпня 2018 , 12:09
      Ярмоленко: У матчі з Словаччиною була нічийна гра, добре, що ми перемогли
       9 вересня 2018 , 20:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук