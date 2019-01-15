Нові правили оплати за електроенергію: що робити, якщо маєте борг

У лютому 2019 року українці змушеними будуть платити за електроенергію за новими реквізитами. Крім того, енергопослуги клієнтам в Україні відтепер надаватимуть дві різні компанії, а не одне обленерго, як це було раніше. Відбувається все це відповідно до вимог реформи електроринку. А що ж робити тим, хто за 2018 рік має борг? І кому вони його мають сплачувати?

Востаннє за старими реквізитами жителі Києва та інших міст мають сплатити у січні. Це пояснюється тим, що цього місяця слід перераховувати гроші за електроенергію, спожиту у грудні 2018 року. А платити треба саме тій компанії, яка надавала послугу протягом року. У випадку Києва мовиться про "ДТЕК Київські електромережі".

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Проте вже з 1 січня 2019 року розпочався перший етап державної реформи ринку електроенергії, відтак тепер енергопослуги клієнтам в Україні надаватимуть дві різні компанії – оператор системи розподілу (ОСР) і постачальник.

Як повідомили у коментарі 24 каналу у компанії "ДТЕК Київські електромережі", відповідно до нових вимог, у Києві вони виконуватимуть функції оператора системи розподілу та займатимуться виключно розподілом електроенергії та експлуатацією електромереж. Натомість компанія-постачальник, окрім постачання електроенергії споживачам, ще й відповідатиме за нарахування платежів і розрахунки.

Також тут сповістили, якщо за якихось обставин у жителя Києва виник борг за 2018 рік, то він його має сплачувати їм, оскільки саме вони надавали послуги електропостачання у столиці протягом минулого року.

"Що стосується Києва, то за спожиту електроенергію у грудні 2018 року та борги за 2018 рік необхідно сплатити "ДТЕК Київські електромережі". Борги клієнтів за 2018 рік не будуть переходити від "ДТЕК Київські електромережі" до постачальника. Заборгованість слід сплачувати саме тій компанії, яка і надавала послуги з електропостачання у попередньому році", – наголосили у компанії.

Крім того, у "Київських електромережах" закликали жителів столиці бути пильними під час сплати перших рахунків і погашенні попередніх боргових зобов’язань.

У січні 2019 року кияни отримають один рахунок від "ДТЕК Київських електромереж", а вже у лютому 2019 року можуть отримати два рахунки. Перший – від нового постачальника, а другий – від нас, у якому є борг за спожиту електроенергію у 2018 року. Щоб закрити заборгованість, клієнтам треба перевірити, який рахунок вони оплачують: чи то послуги за 2019 рік, чи то за 2018 рік. Якщо клієнт помилково оплатить заборгованість за іншими реквізитами, то, нажаль, борг залишиться непогашеним,

– пояснив комерційний директор компанії Олександр Бемм.

До слова, з 1 січня 2019 року у Києві разом зі збільшенням ціни за квартплату зросла вартість і електроенергії.