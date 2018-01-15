Нові санкції проти РФ: російський дипломат висунув несподіване звинувачення в адресу США

У російському МЗС дали дзеркальну відповідь на звинувачення щодо впливу РФ в американський виборчий процес минулого року.

Так, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков стверджує, що новий санкційний законопроект США – це ніщо інше, як спроба Америки втрутитися у вибори президента РФ, які відбудуться у березні 2018 року, повідомляє Newsweek.

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"Ми вбачаємо в цьому чергову спробу вплинути на нашу внутрішньополітичну ситуацію, особливо напередодні президентських виборів", – наголосив дипломат.

Раніше глава Кремля вже застеріг США від намагання якимось чином втрутитися у хід виборчої кампанії в РФ, заявивши, що готуватиме заходи у відповідь, нагадує видання.

Зауважимо, що до лютого США готуються запровадити нові санкції проти Російської Федерації. Документ буде введено в дію згідно з Актом протидії противникам Америки.