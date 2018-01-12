У США анонсували розробку документа, який може нашкодити Росії

У США готують нові санкції проти Російської Федерації. Документ буде введено в дію згідно з Актом протидії противникам Америки.

Про це під час брифінгу розповів міністр фінансів США Стівен Мнучін, передає "Укрінформ".

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Нові санкції наразі опрацьовуються, відтак документ американські високопосадовці представлять згодом. Поки міністр не оприлюднив інформацію, якого саме сектору стосуватимуться обмеження.

Ми працюємо над цим (над розробкою нових санкцій – ред.). Про це буде оголошено найближчим часом,

– зазначив Стівен Мнучін.

Відомо, що в серпні 2017 року Конгрес США ухвалив закон "Акт щодо протидії противникам Америки шляхом запровадження санкцій". Документ підписав президент Дональд Трамп. Згідно із законом, ввелися додаткові обмеження Росії у фінансовому та енергетичному секторах, прописані методи покарання за кібератаки та порушення прав людини на окупованих територіях.