Нових вакансій в Україні майже нема, – НБУ назвав причину

На ринку праці України зникли майже всі нові вакансії. Це пов'язано з негативними прогнозами щодо майбутнього розвитку економіки. Попри скорочення попиту на нову робочу силу, роботодавці намагаються зберегти існуючі робочі місця і не звільняти людей.

Про це повідомила заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова у своєму відеозверненні.

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На жаль, кількість нових вакансій обнулилася, вона майже відсутня. Попри те, що підприємці та власники бізнесу намагаються зберегти робочі місця та не звільняти працівників, дуже велика кількість людей частково втратили дохід,

– сказала Рожкова.

Однак для того, аби допомогти бізнесу, банки запроваджують кредитні канікули та не погіршують умов кредитування для бізнесу.

У Нацбанку вважають, що на скорочення попиту на робочу силу впливають негативні прогнози щодо подальшого розвитку світової та економіки України зокрема. За таких умов бізнес очікує на скорочення прибутків та, відповідно, не набирає новий персонал або ж скорочує своїх працівників.

Скільки сьогодні в Україні безробітних?Через карантин в Україні різко збільшився рівень безробітних – на 1 – 1,3 мільйона людей. Відтак наразі без роботи залишилися 2,5 – 2,8 мільйона українців. Це найвищий за останні 15 років показник. Експерти прогнозують, що у 2020 році рівень безробіття складе 9,4%.



Окрім того, на обліку в Державній службі зайнятості перебувають 387, 5 тисяч осіб, з яких 71,4 тисячі подали заявки в період всеукраїнського карантину.



Як вплинув карантин на фінанси українців / Інфографіка 24 каналу