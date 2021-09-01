Представлення нового головного правоохоронця області відбулося в Харківській облраді. Там акцентували на тому, що співпраця правоохоронців і місцевої влади є необхідною.

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Що відомо про Станіслава Перліна

Чоловік має звання полковника МВС.

Він закінчив Українську юридичну академію.

Після цього 15 років працював у карному розшуку.

Також очолював Фрунзенський райвідділок Харкова.

21 серпня 2014 року Перліна нагородили орденом Данила Галицького. Причиною цьому були героїзм і вірність військовій присязі під час війни на Донбасі.

У 2011 році "Объектив.TV" повідомив, що правоохоронець зібрав найбільшу в Європі колекцію поліцейських головних уборів. У ній були кашкети зі всіх куточків планети.

Інформація взята з Вікіпедії



Станіслав Перлін і його колекція кашкетів / Скриншот 24 каналу

Яке майно в нього є

Відповідно до декларації, яку оприлюднив чиновник, він є власником будинку в Харкові. Його площа – 206 квадратних метрів. Також вони з дружиною Анжелікою мають квартиру на 63 квадратних метри.

Окрім цього чоловік є власником Volvo XC60, який випустили у 2015 році. Вказана вартість цього авто – 646 тисяч гривень.

У 2020 році в харківському Криміналістичному центрі Перлин заробив 494,5 тисячі гривень. Також у цей рік він отримував пенсію – 241,2 тисячі. Дружина Перлина працює в Харківській міськраді, за 2020 рік вона там отримала 234,9 тисячі гривень зарплатні.

Також є заощадження

Голова Харківщини зберігає 155 тисяч гривень, а також 50 тисяч доларів. Окрім цих грошей, у декларації більше вказаних заощаджень немає.