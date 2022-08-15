У Чернігові військові погрожували поліцейському, який спинив їхнього товариша у стані сп'яніння

Інцидент із військовими та поліцією трапився у Чернігові. Правоохоронцям погрожували зброєю і перешкоджали в роботі.

Правоохоронці повідомили, що все почалось з того, що патрульні зупинили 39-річного водія мотоцикла HONDA з ознаками наркотичного сп'яніння. Його спільники буцімто приїхали на "допомогу".

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Поліцейським погрожували зброєю

Після зупинки порушника за деякий час на місце інциденту приїхали більше десяти озброєних людей та почали перешкоджати діям правоохоронців.

Невідомі намагалися фізично відтіснити їх від водія-порушника. Тоді привели у бойову готовність автоматичну зброю та направили її у бік патрульних. Вони також ображали патрульних і погрожували їх вбити. Щоб показати реальність своїх намірів, один із чоловіків кілька разів вистрілив у повітря з автомата Калашникова. Інший блокував правоохоронців автівкою і наїхав одному з них на ногу.

Як поводились військові: дивіться відео

Що загрожує військовим-порушникам

Вже вдалось встановити, хто ця група осіб. Вони мешканці Чернігова, які перебували у складі одного з військових формувань. Шістьом з них вже оголосили про підозру. Вони за все будуть відповідати.

Чернігівська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері та слідчий відділ Чернігівського РУП розпочали справу. Порушників звинувачують у опорі представникові влади, працівникові правоохоронного органу та іншим посадовцям.

Інциденти з поліцією