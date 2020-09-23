Глава Офісу Президента Андрій Єрмак спростував чутки про те, що нібито отримав 40 мільйонів доларів хабаря від Росії. Політик назвав інформацію фейком з російської пропаганди.

Єрмак зауважив, що замовникам фейку було б зручно і далі жити в умовах гібридної війни. Про це чиновник заявив на своїй сторінці у фейсбуці.

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За словами Єрмака, фейк поширили з російської пропаганди.

Новий день – новий фейк. Сьогодні взагалі фантастичний – "анонімний австралійський" (...) Бачу, як піднімається чергова хвиля чорного піару і розумію, кому це вигідно. Бажаю всім включати критичне мислення, читаючи черговий пост або статтю, цілком і повністю побудовану на свідченнях "анонімних джерел",

– наголосив керівник Офісу Президента.

Крім цього, Єрмак заявив, що ті, хто поширюють російські "вкиди", намагаються посилити напругу в Україні.

Що відомо про чутки щодо хабаря

Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Єрмак нібито отримав від Росії 40 мільйонів доларів хабаря. Мовляв, за ці гроші чиновник мав відстоювати інтереси РФ та допомогти у звільненні свідка щодо справи MH-17 Володимира Цемаха.

Як стверджували ЗМІ, таку інформацію повідомив анонімний співробітник спецслужб Австралії.