Потрібна "нова динаміка": Сибіга запропонував перейти до нового формату переговорів із Кремлем

Україна закликає ЄС активніше долучитися до переговорів щодо завершення війни з Росією та обговорює нові формати дипломатичного процесу. Київ наголошує на потребі "нової динаміки" і більшої ролі європейських партнерів у можливих перемовинах.

Про це для BBC повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Україна пропонує новий підхід до переговорів із Росією

Україна закликає Євросоюз активніше долучитись до переговорного процесу щодо завершення війни з Росією. Саме це питання планують детально розглянути під час неформальної зустрічі глав МЗС європейських країн на Кіпрі.

Водночас у ЄС вже обговорюють можливе відновлення контактів із Москвою щодо українського питання на тлі усунення США з ролі посередника та посилення російських атак.

Глава українського МЗС зауважив, що Київ прагне внести певну "нову динаміку" в переговорний процес.

Нам потрібно перейти до нового формату переговорів з російською стороною,

– сказав Сибіга під час нещодавньої телефонної розмови.

Дипломат запропонував "більш активну участь європейської сторони" у мирному процесі.

Серед потенційних кандидатів на роль посередника нібито розглядають колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та експрем'єра Італії Маріо Драгі. Водночас Сибіга не озвучив жодних конкретних прізвищ.

У коментарі BBC речник Драгі заявив, що він "воліє не коментувати на цьому етапі".

Цього тижня президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що він "імовірно не зміг би відповісти негативно", якби йому запропонували це завдання, але лише після того, як Росія погодиться на припинення вогню.

Нагадаємо, 26 травня, глава МЗС заявляв про готовність України до локального перемир'я із ворогом. Мовиться про точкові припинення вогню, які можуть охопити різні сфери. Серед можливих варіантів – "аеропортне", "енергетичне" або ж "портове".