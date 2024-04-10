Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що, маючи сучасну зброю, можна розраховувати на контрнаступальні дії на певному напрямку.
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Умови для нового контрнаступу ЗСУ
Полковник запасу зазначив, що планування контрнаступу залежить від наявних сил і засобів або принаймні тих, які можуть бути у нашому розпорядженні.
Тоді можна малювати якісь плани,
– наголосив Світан.
Тому що, пояснив він, за наявності машин, танків можна розраховувати на якісь сотні кілометрів. Якщо ж із засобів ураження є лише артилерія, здатна бити на 15 кілометрів, то далеко не вдасться просунутися.
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Світан зауважив, що наявність хоча б однієї бригади винищувачів F-16 дозволить розраховувати вже приблизно на 500 кілометрів принаймні виконання бойових завдань.
З літаками, наголосив він, можна розраховувати на контрнаступ на напрямку, де зручніше використовувати цей засіб ураження. А без авіаційної підтримки немає сенсу й планувати жодних контрнаступальних дій.
За його словами, щоб здійснити контрнаступальні дії – потрібно планувати дійти до Азовського узбережжя або з лівого берега у бік Скадовська чи Армянська. А без авіації ми не дійдемо до Мелітополя, до Азовського узбережжя, пройдемо лише 15 кілометрів.
Максимум ще можна розраховувати на якісь дії на Донбасі,
– сказав полковник запасу.
Військовий експерт додав, що, якщо буде достатня кількість сил та засобів, то можна дійти до Горлівки та Донецька.
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