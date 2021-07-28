Готуються до нового локдауну: у Києві вже складають списки на спецперепустки у транспорт

У Києві готуються до нового жорсткого карантину. КМДА просить райони надати списки працівників критичної інфраструктури, аби їм видати спецперепустки у транспорт.

Деякі українські ЗМІ опублікували документ від Голосіївської РДА, у якому йдеться про це. В райадміністрації, у коментарі для сайту 24 каналу, підтвердили, що лист справжній. Втім, зазначили, що його розсилали не всім.

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Документ

Хто саме його отримав, у РДА не уточнили. Такий документ, ймовірно, надійшов лише у ті підприємства, які вважають критичними й роботу яких не можна зупиняти навіть під час локдауну.

Вірогідно, що такі документи підготували у всіх районних адміністраціях столиці.

Лист, який потрапив до журналістів

У документі йдеться про те, що списки для видачі перепусток під час нового карантину складаються за рішенням штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Коли буде новий локдаун

Термін введення карантину в документі відсутній, проте більшість інших заходів, запропонованих штабом, повинні бути реалізовані в липні – серпні поточного року.

Коли буде введений новий карантин наразі невідомо, втім раніше в КМДА повідомляли, що 3 хвиля коронавірусу в Україні може бути у кінці серпня – на початку вересня.

Які будуть перепустки у транспорт

Раніше на сайті 24 каналу повідомляли, що в КМДА проситимуть підприємства складати такі списки.

Одним із важливих і дієвих факторів у протидії поширенню хвороби є уникнення великих скупчень людей, а отже – обмеження роботи громадського транспорту. Для того, щоб забезпечити життєдіяльність столиці, вже найближчим часом підприємства критичної інфраструктури мають надати інформацію про необхідну кількість перепусток,

– прокоментував заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Цього разу планують запровадити електронні перепустки. Таким чином в КМДА персоналізують перепустки, щоб ними могли скористатися тільки кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.