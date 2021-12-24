Беларусь, в отличие от Украины, сама загнала себя в такую степень зависимости от России, а зашкаливающее пренебрежение правами человека создало настолько устойчивую невозможность прихода сюда в обозримой перспективе "коллективного Запада" и НАТО, что до поры можно было смотреть на местную власть в духе "никуда не денутся" – как на людей, которые существуют в какой-то рамке и, пусть не всегда делают все так, как нужно, но в целом – сойдет.

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Конечность Путина

Назначение в Минск такого человека, как Борис Грызлов – это обозначение присутствия "хозяйской руки" – почти в прямом смысле, потому что по весу этот чиновник, если уж и не "правая рука", то одна из конечностей Путина так точно.

Соответственно, пришел момент жесткого контроля каких-то процессов. Каких? Сам собой напрашивается вывод: данных Москве обещаний.

Другой угол. Сегодня у нас тут было тоже заседание с участием руководителя, на котором обсуждался будущий референдум и изменения в Конституции.

Мы услышали, что изменения эти будут такими, что придется перестраивать всю систему власти. И, заодно, услышали про то, что все это потребует времени, и, мол, не до "досрочных и сверхсрочных" выборов будет.

В сухом остатке

Судя по всему, происходящему, будущий референдум действительно может быть направлен на изменения основного закона, направленные на формирование качественно новой белорусской политической системы, в рамках которой Россия намеревается "зайти" сюда сразу на нескольких уровнях.

Это обсуждается, на самом деле, уже довольно давно. Десятилетия попыток продавливать интеграцию в существующих условиях оказались бесплодными – в Беларуси все упирается в волю одного человека, которого сегодня Путин уже тоже успел назвать "непростым переговорщиком". Поэтому, очевидно, используя слабость официального Минска, Кремль добивается изменения самих условий до таких, в которых сможет действовать внутри Беларуси разнонаправленно, гарантируя себе успех через разные направления усилий.

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Роль Грызлова

Борис Грызлов. Есть мнение, что должность посла РФ в РБ ничего не решает – все решается на высшем политическом уровне. Отчасти это так. Однако, с другой стороны, всегда существует большой потенциал влияния у такой институции, как посольство. Все зависит лишь от того, кто и как им управляет.

Поэтому роль нового российского посла в Минске, с учетом специфики личности, очевидно, предполагает как контроль за выполнением обещанного (проведение референдума и ожидаемые Москвой изменения в Конституции), так и последующую работу внутри Беларуси по созданию масштабного, структурированного и разветвленного российского лобби буквально во всех сферах и на всех уровнях.

Официальный Минск, по всей видимости, намерен тянуть время, не уступая реальную власть и сохраняя ручной контроль над властными институциями.

Отсюда – явно идущий в кулуарах между белорусской властью и Кремлем торг вокруг досрочных президентских выборов. В новой реальности Лукашенко Путину не нужен – уж слишком "непростой переговорщик". Однако белорусский руководитель никуда уходить не хочет и не собирается, поэтому в ход пошли аргументы о "построении новой системы", при котором не до "досрочных и сверхсрочных".

Здесь, как говорится, "поживем – увидим". Так или иначе, всем сейчас очевидно, что белорусский кризис далек от разрешения, однако и выход из тупика должен быть найден. Перемены в Беларуси сейчас нужны и Европе, и России, и простым белорусам. Когда карты складываются подобным образом, вопрос не в том, "Случится это или не случится?". Вопрос в том, "Когда это случится?".

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