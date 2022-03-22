(Не)соромно

Уявіть собі: прийшли ви у гості сіли у вітальні, на*рали там. А потім гордо підвелися і заявили, що вам не соромно. Це виглядає приблизно також.

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По-перше, якщо ви заявляєте, що вам не соромно, ви виправдовуєтеся. Тобто ви розумієте, що творите дичину і хочете виправдатися. Не вибачитись, а просто сказати, що не соромно. І визнавати це так відкрито якось дивно. Як і дивно говорити, що ви унікальна цивілізація, але при цьому так болісно реагувати на рішення цивілізованого світу визнати вас розумово відсталими.

Якщо ви така річ у собі, то вигадуйте вже ваші власні "смисли". Але ні, ви виправдовуєтесь і ображаєтесь, що вас не розуміють. Болісні ви наші фашистики.

По-друге, давно відомо, що в таких виразах частинка "ні" не читається. Тобто весь світ це читає як щиросерде визнання. "Нам соромно".

І останнє. Цікаво, за що росіянам не соромно? Якщо вони вважають, що "рятують українців від фашистів", то чого тут ганебного?

Вони ж, виходить, роблять добру справу тоді. Виходить, що росіяни розуміють, що творять зло. Але їм чомусь не соромно. Може, тому, що вони вважають себе найвищою расою. Мамкині фашисти.

Може, тому, що просто люблять убивати. Але їм не соромно. Не соромно перетворювати Маріуполь на руїни. Не соромно вбивати дітей та старих людей. Не соромно просто вбивати. Ось такий він "руській мір".

Особливості національного російського фашизму

І не те, щоб ми цього не знали. Ми розуміємо тепер, що таке росіяни. І наші діти це пам'ятатимуть. І діти наших дітей. Дивно інше. Що росіяни самі у цьому зізнаються.

Весь цей новий російський фашизм виглядає страшним і комічним одночасно. Наче хтось начитався книжок про Гітлера і вирішив, що "може повторити", але найняв найгірших сценаристів, виконавців та режисерів.

Росія довго стверджувала, що Україна – не країна, фейл-стейт. Але виявилось, що Україна – дуже стійка. На незрозумілому російським фашистам рівні. А у самий Росії все фейкове. Навіть фашизм і російський нацизм виявляється потворним, вторинним і комічним одночасно.

Але це не означає, що в Росії будуть фейкові репресії та фейкові концтабори для інакодумців. Ні, незабаром у цих футболках "нам не соромно" російські хіпстери підуть у свій ГУЛАГ. Тому що не може бути хіпстерів у фашистській державі. І вже їхні кати одягатимуть футболки "нам не соромно". І головна відмінність буде в тому, що тим катам буде справді не соромно.

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: