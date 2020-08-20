Служба зовнішньої розвідки України стверджує, що окупуваним Донбасом буде займатися депутат Державної Думи Росії Костянтин Затулін. В Україні його вважають одним з найбільш одіозних політиків, спекулювали на пострадянському спадщині. Далі – оригінал російською.

Уверен, это, на самом деле, может свидетельствовать о том, что у ключевых игроков российской политики утерян интерес к оккупированному региону – что, впрочем, не означает потерю интереса к Украине как таковой, – пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Подмастерье в кремлевском "замке ужасов"

Думаю, много жителей какой-нибудь бывшей советской республики – в особенности той ее части, которая всегда пользовалась особым вниманием Кремля – считает, что Константин Затулин сделал себе карьеру на их собственном несчастье. Затулин учредил Институт СНГ еще тогда, когда в России мало кто думал об "интеграции" бывших советских республик – и этот институт, считаю, стал настоящей пропагандистской организацией, еще и с представительствами в других странах.

Жители Крыма и Севастополя вряд ли забудут о том, как усердно Затулин эксплуатировал крымскую тему – и как глава Института стран СНГ, и как парламентарий, и как соратник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Мы помним, как Лужков занимался дестабилизацией ситуации в Севастополе в период, когда в администрации российского президента Бориса Ельцина уверяли, что не претендуют на этот крымский город, а Затулин тем временем был "голосом" Лужкова в Севастополе…

Перечень регионов, где отметился Затулин, можно множить. Но на самом деле любой опытный политический "вампир", питается любой кровью – только бы найти источник.

Уверен, что Затулин – всего лишь подмастерье в кремлевском "замке ужасов". К реальной политике его никогда не подпускали даже в период, когда Лужков претендовал на влияние в российской политике, а после разгрома лужковского клана он и вовсе превратился в декоративный экспонат.

Вечно непризнанный

В 1994 году Затулин был одной из ключевых российских фигур, обеспечивавших победу на выборах президента Украины тогда пророссийского кандидата Леонида Кучмы – но уже через несколько недель о вкладе Затулина забыли и в Киеве, и в Москве. Несмотря на всю активность Лужкова и Затулина в Севастополе, после оккупации полуострова о них не вспомнили, и Затулину пришлось самому напоминать крымчанам о своих "заслугах".

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Так и с Донбассом. Если Затулин действительно будет отвечать за "тараканьи бега" в руководстве "ЛНР" и "ДНР", это, уверен, будет означать только то, что "республики" больше не интересуют российское руководство, что в Кремле принято окончательное решение о дестабилизации ситуации по всей Украине с последующим переходом страны под российский политический контроль.

Показательно, что сам Затулин в 2010 году уверял, что Россию не интересует Крым – тогда к власти в Украине пришел Виктор Янукович и в Москве решили, что смогут установить контроль над всей Украиной, а не только над полуостровом. Сейчас ситуация во многом похожа. Но если вдруг установление контроля действительно состоится, о Затулине вероятно опять не вспомнит и ему придется напоминать о своих "заслугах" по уничтожению украинского суверенитета.

Однако, очень надеюсь, что украинцы этого не дождутся.

Источник: Крым.Реалии