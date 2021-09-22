С одной стороны, очень много правильных мыслей. И Америка вроде бы возвращается в глобальную политику, но возвращается как миротворец, дипломат, филантроп, категорически против даже "холодной войны". В первую очередь надо бороться с пандемией и климатическими изменениями. Вроде бы все правильно.

Интересно Путин дал четкий сигнал Украине

Пафос "доброй и мягкой (дипломатичной) силы"

Но предчувствую, как реагируют на это выступление в Пекине, Москве, Тегеране, Пхеньяне: "Слабак!!! Значит надо продолжать наше давление, прикрываясь переговорами и дипломатией, которые Байден поставил на первое место". У меня уже нет никаких сомнений. Идеология администрации Байдена – "неообамовщина", то есть "мир любой ценой". А в итоге и мира не будет, и цена окажется высокой. И здесь могут возникнуть риски и для нас, хотя в руководстве США не собираются сдавать нас Кремлю.

Просто при слабом президенте США Путин может вести себя более нагло, так как он действовал при Обаме. Но не стоит обижаться и паниковать. Прочь эмоции! Надо рационально думать над оптимальной стратегией и тактикой в отношениях с США. Мы не можем повлиять на Байдена и его администрацию напрямую.

И вот здесь надо поучиться у наших прозападных активистов. Они не могли сами напрямую влиять на Порошенко, не могут влиять на Зеленского. Но они нашли прекрасный способ воздействия на наших руководителей и нашу государственную политику – через Госдепартамент США. Вот и нам надо искать способы косвенного влияния на Байдена.

Читайте США завершают эпоху безжалостной войны: почему это звучит как угроза Китаю

Не вдаваясь в детали, отмечу, что в роли такого инструмента мы можем использовать Конгресс США и двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе. При этом ни в коем случае нельзя интриговать против Байдена, вмешиваться во внутри американские конфликты. Мы просто должны убеждать конгрессменов и общественное мнение США, что поддержка Украины отвечает глобальным интересам США, а уступки в украинском вопросе будут означать новое поражение Америки и Байдена лично.

В общем, нам очень нужна эффективная дипломатическая работа в США и на порядок большая активность во взаимодействии с различными американскими институтами.

Цитируя Байдена – "надо больше работать". От себя добавлю: Нам надо больше работать с американцами, а американцам надо больше работать в Украине и с Украиной.