Новий чи старий: за яким Виборчим кодексом обиратимуть цей парламент

Якщо новий Виборчий кодекс й буде ухвалено Верховною Радою найближчим часом, все ж малоймовірно, що 21 липня депутатів обиратимуть по-новому.

Таку думку 24 каналу висловила голова правління Громадської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

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Водночас, зауважує експерт, ефективна робота виборчої системи, приміром, нової пропорційної з відкритими регіональними списками, змінить якість парламенту за кілька виборчих циклів.

Відкладання виборчої реформи у частині ухвалення кодексу за новою виборчою системою – це було політичне рішення,

– додає Айвазовська.

Експерти прогнозують, що Виборчий кодекс все ж буде ухвалено цим скликанням парламенту. Водночас, без належного покарання за порушення, що виникли під час виборчого процесу не можна говорити про чесні вибори. З цією метою розроблено законопроект № 8270, який встановлює додаткові інструменти розслідування виборчих злочинів та прибирає покарання за порушення, які не вплинули на кінцевий результат виборів. Щоправда, народні депутати, які звикли перемагати завдяки фальшуванням, не зацікавлені в ухваленні цього законопроекту.

Які зміни несе ухвалення нового Виборчого кодексу? Зникнення мажоритарки;

запровадження відкритих списків з регіональними округами;

надає можливість українцям проголосувати не лише за партію, а й за конкретного її депутата;

прохідний бар’єр до парламенту знизиться до 4%;

в Україні запроваджується 26 округів, що значно менше, ніж зараз.