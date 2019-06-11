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      Новий чи старий: за яким Виборчим кодексом обиратимуть цей парламент

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      Експерти наполягають на необхідності ухвалення нового Виборчого кодексу
      Експерти наполягають на необхідності ухвалення нового Виборчого кодексу / 24 канал

      Якщо новий Виборчий кодекс й буде ухвалено Верховною Радою найближчим часом, все ж малоймовірно, що 21 липня депутатів обиратимуть по-новому.

      Таку думку 24 каналу висловила голова правління Громадської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

      Читайте також: Виборчий кодекс в Україні: чому розгляд затягується та коли ухвалять

      Водночас, зауважує експерт, ефективна робота виборчої системи, приміром, нової пропорційної з відкритими регіональними списками, змінить якість парламенту за кілька виборчих циклів.

      Відкладання виборчої реформи у частині ухвалення кодексу за новою виборчою системою – це було політичне рішення,
      – додає Айвазовська.

      Експерти прогнозують, що Виборчий кодекс все ж буде ухвалено цим скликанням парламенту. Водночас, без належного покарання за порушення, що виникли під час виборчого процесу не можна говорити про чесні вибори. З цією метою розроблено законопроект № 8270, який встановлює додаткові інструменти розслідування виборчих злочинів та прибирає покарання за порушення, які не вплинули на кінцевий результат виборів. Щоправда, народні депутати, які звикли перемагати завдяки фальшуванням, не зацікавлені в ухваленні цього законопроекту.

      Які зміни несе ухвалення нового Виборчого кодексу? Зникнення мажоритарки;
      запровадження відкритих списків з регіональними округами;
      надає можливість українцям проголосувати не лише за партію, а й за конкретного її депутата;
      прохідний бар’єр до парламенту знизиться до 4%;
      в Україні запроваджується 26 округів, що значно менше, ніж зараз.

       

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Публікації Верховна Рада Законодавство
      Джерело: 24 канал
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