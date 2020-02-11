Новий "прем'єр-міністр" самопроголошеної "ДНР": хто він насправді?

У невизнану "ДНР" відправили "керувати" росіянина з прямим зв'язком з ФСБ.

Интересные события происходят в молодых, но "гордых и перспективных" квазиреспубликах. Причем события, которые бы могли претендовать на место в истории под брендом "приглашения варягов" поруководить, с теми историческими событиями не имеют ни малейшего совпадения.

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Как известно, намедни на пост так называемого "премьер-министра", так называемого "ДНР" был утвержден россиянин, бывший зампред правительства Иркутской области РФ Владимир Пашков, что подтвердил спикер Кремля Дмитрий Песков. Правда отметил, что Пашков работает на Донбассе "в качестве физического лица".

Я бы очень удивился, если бы Пашков пребывал в "ДНР" не как "физическое" лицо, а например, в качестве эфира или сгустка "темной материи", но это уже к степени образованности кремлевских спикеров. По делу же, то насчет Пашкова и его "физического" статуса не все так однозначно. Дело в том, что Владимир Пашков, бывший офицер-подводник Тихоокеанского флота, занял место первого вице-губернатора Иркутской области в свое время благодаря земляку - главе российской государственной корпорации "Ростех" и генерал-полковника Сергея Чемезова. Чемезов же относится к когорте кремлевской элиты из числа особо приближенных к "телу". В 1980-х Сергей Чемезов работал с Путиным в ГДР по линии КГБ, так же долгое время проживал с будущим президентом РФ в одном подъезде. Интересно и то, что Чемезов, будучи одним из инициаторов создания в Акулинино дачного кооператива "Петровские сады", в качестве соседа обзавелся генерал-полковником ФСБ Сергеем Беседой, курирующего с некоторых пор в триумвирате Козака и Бабича вопросами недореспублик. А потому, мы с вами можем наблюдать за тем, как непризнанной республикой, в контексте российской пропаганды о "гражданской войне" в Украине, ставится человек напрямую аффилированный ФСБ. То, что называется – совсем не палятся! Оригинал текста доступен на странице Facebook. Перепечатано с разрешения автора

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