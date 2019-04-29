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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Президентство Зеленського: що про це пишуть світові ЗМІ та яка позиція Росії

      VETERANO блог 165 Читать новость на русском

      Новообраним президентом України у 2019 році став Володимир Зеленський. Через це у ЗМІ одразу з'явилися скептичні погляди закордонних експертів, журналістів та спостерігачів на перемогу українського шоумена.

      Польське видання

      Директор Центру східних досліджень Адам Еберхардт висловив думку, що Володимир Зеленський, ймовірно, буде слабким президентом, а олігархічні групи навпаки будуть набирати силу.

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      Також Адам вважає новообраного главу держави таким, який не зможе ухвалювати важкі рішення.

      "Він – шоумен й хоче, щоб його любили. У зв'язку із цим він не зможе бути імпульсом для реформ. Проте він здатний зробити такі неоднозначні кроки, як наприклад, піти на поступки стосовно Росії. Будь-які спроби діяти в такому напрямку налаштують українців негативно щодо нього. Антиросійські настрої в Україні дуже сильні, тому поворот в сторону Москви є малоймовірним", – пояснив Адам Еберхардт.

      Польське видання
      Стаття з польського видання

      Під статтею дуже багато коментарів, проте один варто виділити. "Українці дивний народ, який не володіє власною мовою, а розмовляє російською. Навіть президенту доводиться вчити українську." Проте поляки не знають про таке історичне явище, як русифікація 30-х років.

      Британське видання

      Авторитетне британське видання The Guardian опублікувало статтю із заголовком "Для українського слуги народу справи набувають серйозного характеру".

      The Guardian
      Стаття в The Guardian 

      Тут все також скептично. Журналісти стверджують, що в серіалі були сценаристи, які робили все задля того, щоб герой Голобородько переміг. А політику Зеленському доведеться все робити самому і по-справжньому.

      В цілому стаття проводить паралелі між заявами, які вже пролунали від команди обраного президента про незалежність судів і неприпустимість корупції, з такими самими заявами Петра Порошенка від 2014 року, які так і не були втілені у життя.

      Американське видання

      А от американське видання The National Interest пише про перемогу шоумена із заголовком "Чи зможе Зеленський зробити Україну знову великою?", проводячи паралелі із девізом їхнього президента Трампа.

      В цілому стаття скептична і навіть десь проскакують нотки неминучого політичного хаосу, який може зіграти дуже поганий жарт не тільки із самим Зеленським, але і з країною.

      The National Interest
      Стаття з американського видання

      Є ще статті з Японії та Іспанії та багатьох інших країн. Проте меседж у них загалом спільний: Порошенко програв, бо переважну більшість українців розчарував. А Зеленський – шоумен без будь-якого політичного досвіду, який перетягнув частину розчарованих на себе. 

      Реакція Росії

      Тамтешні зірки вже хочуть знову гастролювати Україною, збирати гроші та й взагалі стверджують, що брататися вже час. Деякі навіть кажуть, що пишаються тим, що вони українці і тим, що, нарешті, ми будемо дружити. Наприклад, співачка Лоліта вже готова вилітати в Київ і розраховує, як вона стверджує, "на свій шматочок пиріжка".

      Як же їм пояснити, що коли країна окуповує частину іншої держави, вбиває тисячі громадян, а по телевізійному цеху спрямовує всю свою пропагандистську машину на те, щоб підім'яти під себе державу, то про дружбу можна забути.

      У Володимира Зеленського попереду дуже непростий шлях. Бо скидається на те, що він хоче, щоб його всі обожнювали та нічого поганого не говорили. Але всім милим точно не будеш. Особливо, коли ти президент.

      З одного боку є Захід, де зобов'язання перед МВФ, корупція та війна, яку ніхто не скасовував. А з іншого сусід, який вже чекає на те, коли відкриють кордони і новий президент буде "мати розсудливість" у відносинах із Росією. Під розсудливістю мається на увазі відсутність сміливості давати відсіч та здача національних інтересів Росії.

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      Але знаєте, що може бути найкрутішим в цій новій для історії України главі? Коли новообраний президент не виправдає скептичних прогнозів і буде принциповим та незалежним від будь-якого впливу олігархів. Як і створений ним образ Василя Голобородька.

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      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Володимир Зеленський Відеоблоги Новини США Новини Росії VETERANO блог Новини Польщі Журналісти Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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