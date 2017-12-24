Як зустріти Новий рік Собаки 2018: правила феншуй

Вже зовсім скоро усі святкуватимуть Новий рік 2018. За китайським календарем 2018-й – рік Жовтого Земляного Собаки. Щоб покровителька нового року була доброзичливою, важливо правильно облаштувати квартиру, накрити стіл і вдягнутись.

Журналісти сайту "24" підготували інформацію про всі правила феншуй, яких варто дотримуватись, аби 2018-й для кожного був вдалим.

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Інтер'єр на Новий рік 2018 за феншуєм

Перше, на що варто звернути увагу при підготовці до Нового року, – облаштунок приміщення. Згідно з китайським вченням, якщо правильно розташувати предмети в кімнаті, можна зосередити позитивну енергію Всесвіту, яка допоможе мешканцям квартири весь рік бути "на коні".

В першу чергу подумаємо про розташування ялинки. Правда, у китайців ставлять "дерево світла" на Новий рік. Але, по суті, завжди варто враховувати особливості національної культури, тому і говоримо про власне новорічне дерево. Отже, зелену красуню треба встановлювати в залежності від того, що хочеться прокачати в наступному році: сімейне благополуччя, гроші, здоров'я, тощо.



Як святкувати Новий рік?

Намалюйте кімнату на листочку і відмітьте, де і які сторони світу: південна, західна, північна, східна. А далі дотримуйтеся інструкції:

Кар’єристам варто звернути увагу на північну частину.

Північно-східна – покращує мислиннєву діяльність, допоможе набути мудрості у новому році.

– покращує мислиннєву діяльність, допоможе набути мудрості у новому році. Східний сектор – взаєморозуміння у сім’ї.

– взаєморозуміння у сім’ї. Південно-східна частина кімнати відповідає за статки сім’ї. Тож якщо вам не вистачає грошей, розмістіть ялинку саме там.

частина кімнати відповідає за статки сім’ї. Тож якщо вам не вистачає грошей, розмістіть ялинку саме там. За славу і визнання відповідає південна сторона .

. А от південно-західний сектор допоможе налогодити стосунки у шлюбі.

сектор допоможе налогодити стосунки у шлюбі. Захід відповідає за поповнення родини новими членами.

відповідає за поповнення родини новими членами. Північно-західна частина приміщення – для поціновувачів подорожей.

приміщення – для поціновувачів подорожей. За здоров’я завжди відповідає центр приміщення.

Визначтесь, що буде у пріоритеті для вас наступного року, і розташуйте саме в тій частині приміщення ялиночку.

Китайці також радять розставити в будинку фігурки тотемної тварини-покровителя Нового року 2018.

Оскільки собака вважається дуже сімейною твариною, то у квартирі має бути максимально затишно, тож в інтер'єрі варто зробити таке собі датське "хюгге". Така собі суміш традицій Сходу і Заходу – безпрограшний варіант.



Затишок – важливий пункт святкування Нового року собаки

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Декор ялинки

Ялинку варто прикрашати всією сім'єю. І це важливий елемент підготовки до Нового Року. Дуже важливим є те, щоб члени родини не сварились під час цього заняття.



Новорічну ялинку до року собаки варто прикрашати всією сім'єю

Ялинку бажано прикрашати традиційно для сім'ї, але при цьому уникати яскравого червоного кольору. Краще віддати пріоритет усім відтінкам жовтого.

Якщо ви прагнете зовсім вже автентичного феншую, то окрім традиційних прикрас, на ялинку варто розвішати кульки з китайськими ієрогліфами, традиційні для Китаю монетки з дірочками та червоні ліхтарики з китицями. Ще дуже позитивним є використання прикрас із натуральних матеріалів: дерево, шкіра, папір...



Китайське дерево світла

Насправді, собака – тварина весела, тому можна дозволити собі що завгодно у прикрашанні новорічної красуні. При бажанні можна навіть краватки, шкарпетки і рукавички розвішати по всій ялиночці.



Оригінальна новорічна ялинка

Але важливим є також використання у декорі ялинки предметів-символів:

Мішечки з кавовими зернами символізуватимуть сімейне благополуччя у Новому році Собаки.

Дзвіночки із синіми і зеленими бантиками – кличуть успіх у будинок.

Кошики зі штучними квітами дадуть сигнал Всесвіту до збільшення матеріальних статків сім'ї.



Чим прикрашати ялинку на Новий рік 2018?

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Новорічний стіл

За феншуєм стіл бажано розташувати так, щоб його можна було вільно обійти з усіх сторін, і ні в якому разі не навпроти туалету. Небажано також його ставити в кут. В ідеалі, стіл має бути круглим, але зрозуміло, що під Новий рік ніхто не буде купувати окремі меблі. Тож використовуємо той, який є.



2018 – рік Жовтого Земляного Собаки

Стіл обов'язково треба застелити скатертиною, цього року – жовтого, або золотого кольору. В крайньому випадку – кольору слонової кістки, але тоді китайці радять придбати жовті або коричневі серветки, бажано без зайвих візерунків. Посуд теж має бути простим, однотонним, без зайвих візерунків і квіточок.

У центрі столу обов'язково має стояти велика біла свічка, прикрашена ялинковим гіллям, або ж золотистими стрічками. Під час святкової вечері не забудьте запалити її.



Посеред новорічного столу не забудьте поставити велику білу свічку

Серед наїдків бажано, щоб були м’ясні страви, адже це улюблена їжа собак. Але загалом стіл має бути максимально простим, без вишуканих рецептів, над якими треба провозитись цілий день.

Якщо ж ви хочете і в меню слідувати китайським традиціям, то обов’язковою є цзяоцзи – вони подібні до українських пельменів, тільки трикутної форми. За правилами, їх треба ліпити напередодні усією сім’єю. Їх подають із часниковим або соєвим соусами.



Китайські цзяоцзи із соєвим соусом

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Одяг і макіяж на Новий Рік 2018

Очевидно, що у святковому одязі має переважати жовтий, пісочний, золотий і коричневий кольори. Саме вони у китайців асоціюються із плодючістю та благополуччям, не дарма ж 2018-й – рік Жовтого Земляного Собаки. Стихія Землі свідчить про те, що покращення матеріального благополуччя стане основною тенденцією у новому році. А жовтий асоціюється із життєвими силами, оптимізмом і оригінальністю.



Новий Рік 2018 – рік Земляного Собаки

До речі, вважається, що кольором одягу можна ніби натякнути Всесвіту, що ви найбільше хочете покращити у новому 2018 році.

Одяг у жовтих тонах говорить про бажання власника заробляти ще більше у новому році. Коричневий натякне, що тотему-собаці варто звернути увагу на внутрішній стан у вашій сім’ї. Можливо, у вас забагато сварок, тоді собака постраєаться згуртувати сім'ю. Помаранчевий відповідає за здоров’я.

До речі, людям, які народились у рік Собаки, бажано вдягнутись у зелені кольори, адже цей колір приносить їм щастя.



Як вдягнутись на Новий рік 2018

Категорично забороняється одяг із тигровими та леопардовими принтами, а також зображення кицьок.

Аксесуари бажано обрати з натуральних дорогоцінних металів і каміння. Найкраще – вироби із золота.

Щодо макіяжу і манікюру – зверніть увагу на м’які пастельні тони.

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Загальні рекомендації щодо підготовки до Нового року Собаки



Затишок у стилі "хюгге" на Новий рік Собаки

Наостанок хочеться поділитись такими собі правилами, які допоможуть зустріти Новий 2018 рік ще краще.

Тотемна тварина 2018-го – собака – любить тісні сімейні зв'язки. Тому цей Новий рік радять зустрічати у сімейному колі та з близькими друзями. Варто також вичистити будинок від усього старого і непотрібного: надламані стільці, надщерблені чашки і тарілки, старі вази та інше. Проведіть генеральне прибирання, вичистіть увесь бруд. До речі, психологи радять робити таке хоча б раз у сезон, адже разом із викинутими речами людина позбувається і старих наболілих проблем. А ще є чудова книга Марі Кондо (японська письменниця) "Викинь мотлох з життя!", яка допоможе з генеральним прибиранням. Прибираючи, не забувайте, що сила Всесвіту за вченням феншуй приходить у квартиру з першими променями сонця. Отже, з підвіконня варто позабирати абсолютно усі предмети. Нехай нічого не заважає приходу успіху у вашу оселю. За тиждень до Нового року придбайте собі малесеньку записну книжечку. В ній необхідно занотувати усі мрії, які б мали здійснитися у 2018 році. Спочатку варто вказати наймасштабніші, далі – менш важливі. Ви, можливо, не повірите, але це працює. Перед Новим роком 2019 ви зможете перевірити, що збулось. І наостанок: феншуй – звісно, дуже добре, але навіть якщо вам доведеться провести цей Новий рік у не найкращих умовах, пам'ятайте: все залежить від вас особисто, і ваше майбутнє в тому числі!



Як правильно святкувати Новий рік 2018

Щасливого Нового року 2018!

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