Новий смартфон Huawei оснастять потрійною 40-мегапіксельною камерою

В кінці березня компанія Huawei представить свій новий флагманський смартфон – Huawei P20 Pro, ключові характеристики якого виявилися в мережі ще до офіційної презентації пристрою

З даних, які потрапили в ЗМІ, випливає, що головною особливістю новинки стане перша на ринку мобільних пристроїв потрійна камера з оптикою Leica, пише Bird In Flight.

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Вся система буде складатися з трьох модулів: основного 40-мегапіксельного, 8-мегапіксельного телефотомодуля і додаткового 20-мегапіксельного монохромного сенсора, що виконує допоміжну функцію (він буде використовуватися для створення ефектів розмиття і поліпшення динамічного діапазону знімків). У камері також передбачений п'ятикратний зум, а діафрагма об'єктивів варіюється від f/1,6 до f/2,4.

У числі інших передбачуваних характеристик смартфона – 6,1-дюймовий дисплей з розширенням 2240х1080 пікселів та співвідношенням сторін 19:9; 6 ГБ оперативної та 128/256 ГБ вбудованої пам'яті.

Huawei P20 Pro

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Очікується, що P20 Pro надійде в продаж за ціною 899 євро.