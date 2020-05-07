Новий заступник міністра енергетики Бойко у 2019 році отримав 5,8 мільйона гривень зарплати

Новим заступником міністра енергетики та захисту довкілля став Юрій Бойко. Він колишній заступник директора з економіки та фінансів "Енергоринку".

На попередній посаді Юрій Бойко отримував в рази більшу зарплату, аніж буде мати в міністерстві, пише 24 канал.

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Згідно з даними декларації Юрія Бойка за 2019 рік, в ДП "Енергоринок" за рік він отримав 5,8 мільйона гривень зарплати за рік (понад 480 тисяч гривень на місяць в середньому).

Нагадаємо! Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць. Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 29 квітня. У проєкті постанові йдеться, що рішення має вступити в силу з дня опублікування та застосовуватися з 1 квітня 2020 року. Підкреслюється, що розмір зарплат та винагород не має перевищувати 47 тисяч гривень у квітні 2020 року та до кінця місяця, у якому закінчується карантин. Карантин в Україні продовжили до 22 травня.

Окрім зарплати, Юрій Бойко у 2019 році отримав понад 181 тисячу гривень банківських відсотків. А також вказав про подарунок у негрошовій формі, який оцінено в 353 гривні.

На рахунках в банку в Бойка 1,868 мільйона гривень, 71 тисяча євро та понад 52 тисячі доларів. Ще 175 тисяч гривень він зберігає готівкою.

У його власності два автомобілі – Audi Q7 2014 року випуску та Volvo ХС90 2018 року випуску. Останній він оцінив у 2,1 мільйона гривень.

Юрію Бойку належить квартира площею в 61,8 метра квадратних в Броварах. Ще одну квартиру на 61,7 метра квадратних в тих же Броварах належить його дружині. Їй же належить і дві земельні ділянки в цьому місті – на 1654 та 520 метрів квадратних. А також будинок на 250,1 метра квадратних. Однак в декларації вказано, що він ще не прийнятий в експлуатацію. Як і гараж на 18 метрів квадратних, який належить самому Юрію Бойку.