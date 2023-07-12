Новонароджені Дніпра та їхні батьки отримали по 5000 гривень і подарунки від Банку Кредит Дніпро

Банк Кредит Дніпро на 30-ту річницю своєї діяльності передав по 5 000 гривень і подарунки новонародженим у місті Дніпрі та їхнім батькам. Сюрпризи отримали родини немовлят, які народились 7 липня у Регіональному медичному центрі родинного здоров’я Дніпра.

Акцією для молодих мам "Перша посмішка" Банк Кредит Дніпро відзначив 30-у річницю від дня свого заснування. Благодійну допомогу по 5 000 гривень, приємні подарунки та привітання від команди банку отримали 13 родин, день народження чиїх малюків збігся з датою заснування Банку Кредит Дніпро, інформує 24 Канал.

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"Діти – наше майбутнє"

"Народження нового життя — найщасливіша подія для кожної родини навіть в страшних умовах війни! На жаль, українські сім’ї проходять через дуже важкі випробування у своєму житті, і ми зі свого боку хочемо допомогти їм вирішити перші побутові питання, які виникають при народженні малюка", – прокоментував проведення акції Сергій Панов, голова Правління Банку Кредит Дніпро.

Діти – наше майбутнє, майбутнє України,

– підкреслив він.



Нове життя – це найцінніші моменти, які започатковують нову історію родин та України / Фото Банк Кредит Дніпро

Серед немовлят – не лише мешканці Дніпра та Дніпропетровської області, а й родини переселенців із міст Токмак на Запорожжі та Сніжного на Донеччині. А одна із пар, в яких у цей день народилася дівчинка Міра, – воїни Збройних сил України.

Діти народжуються попри війну та всупереч їй, адже нове життя – це найцінніші моменти, які започатковують нову історію родин та України. Регіональний медичний центр родинного здоров’я у Дніпрі продовжує приймати на пологи та надавати спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу пацієнтам не лише з обласного центру та Дніпропетровської області, а й тим, хто приїхав з інших областей. Регіональний центр славиться високою професійною роботою лікарів. Наприклад, у практиці лікарні – робота з унікальною трійнею, старша дитинка з яких народилася на 34 дні раніше від молодших двох малюків.

Акцією Банк Кредит Дніпро відзначив 30-у річницю від дня свого заснування / Фото Банк Кредит Дніпро

Як відомо, команда Банку Кредит Дніпро спільно зі своїми клієнтами, українським фондом "Здорове майбутнє" та громадськими організаціями об’єдналися заради надання медичної та соціальної підтримки мешканцям України. Банк надає допомогу декільком лікарням Нікополя та Балаклійській лікарні інтенсивної терапії на Харківщині. Мета соціальних проєктів – допомогти лікарям максимально швидко та вчасно надавати медичну допомогу українським воїнам і мирним мешканцям прифронтових регіонів.