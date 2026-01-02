Відразу у двох містах Польщі загорілися головні різдвяні ялинки

У новорічну ніч у двох польських містах спалахнули міські різдвяні ялинки. Сталося це в новорічну ніч у Варшаві на Замковій площі та в Познані на Старому Ринку.

На щастя, ніхто не постраждав. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на польське видання Onet Warszawa.

Що спричинило займання ялинок?

Як розповів в ефірі TVN24 капітан Павел Баран зі столичної пожежної служби, повідомлення про тління ялинки у Варшаві надійшло через 18 хвилин після опівночі. На місце події виїхав один пожежний розрахунок у складі шести рятувальників.

На Замковій площі у Варшаві загорілася ялинка: дивіться відео з мережі

Після прибуття з'ясувалося, що сталося загоряння від відкритого вогню.

Пожежу ліквідували, подавши один водяний струмінь. Черговий працівник Королівського замку ще до початку гасіння від'єднав ялинку від електроживлення, завдяки чому її вдалося зберегти.

Підкомісар Яцек Вишневський із варшавської поліції уточнив, що вогонь спалахнув унаслідок вибухів петард і феєрверків, які спричинили займання на верхівці ялинки. Полум'я швидко локалізували й повністю загасили, ніхто з людей не постраждав.

Аналогічна ситуація сталася і в Познані на Старому Ринку, де прихід Нового року також святкувала велика кількість людей.

Ялинка спалахнула в Познані: дивіться відео з мережі

