У новорічну ніч у Лондоні під Stefania запустили синьо-жовтий салют: яскраве відео святкувань

У новорічну річ у столиці Великої Британії влаштували грандіозне шоу. Лондон показав свою солідарність з українцями.

Зокрема, у Лондоні влаштували грандіозне шоу феєрверків. Салюти неподалік від знаменитої вежі Біг-Бен не вщухали понад 10 хвилин.

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Солідарні з Україною

Понад 100 тисяч людей зібралися біля Темзи, щоб зустріти Новий рік у Лондоні. Святкові салюти не вщухали понад 10 хвилин.

Цьогоріч під час шоу британці віддали данину пам'яті покійній королеві Єлизаветі, увімкнувши запис її голосу. А також висловили підтримку Україні, яка героїчно протистоїть російській агресії.

На честь України центральний елемент традиційного шоу феєрверків – оглядове колесо London Eye – підсвітили синіми та жовтими вогнями. Лондонське небо осяяли салюти у кольорах українського прапора. Яскраве видовище супроводжувалося звуками пісні Stefania українського гурту "Kalush Orchestra", що став переможцем цьогорічного "Євробачення".

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Британія й надалі підтримуватиме Україну

Шоу з феєрверком з дозволом на зібрання людей біля відомого оглядового колеса "Лондонське око" влаштували вперше з 2019 року, коли почалася пандемія COVID-19.

Зазначимо, що 31 грудня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв і далі підтримувати Україну у жорстокій війні, яку розпочала Росія.

Сунак наголосив, що варварське та незаконне вторгнення Росії в Україну мало глибокий економічний вплив у всьому світі, від якого не застрахована і Велика Британія. Британці вже відчувають відгомін цієї агресії – і відчуватимуть його й у 2023-му. Тому, наголосив британський прем'єр, Сполучене Королівство продовжить 2023 року підтримувати Україну у війні проти Росії.