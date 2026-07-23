У порту Новоросійськ заборонили нічний рух суден через атаки українських дронів, – Reuters

Росія тимчасово заборонила рух суден до порту Новоросійська та з нього з півночі до 5:00 ранку. Причиною цього стали атаки українських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела в зерновій галузі.

Що відомо про обмеження руху суден у порту Новоросійськ?

За словами співрозмовників агентства, розпорядження було передане усно, а офіційного документа про запровадження обмежень наразі немає. Водночас порт продовжує працювати у звичайному режимі поза нічними годинами дії заборони, а експорт зерна, як стверджують джерела, не зазнав змін.

Reuters також нагадує, що 21 липня російський уряд запровадив інші обмеження судноплавства. Зокрема, суднам заборонили ставати на якір у районах без засобів протиповітряної оборони в порту Азов в Азовському морі та порту Кавказ у Керченській протоці.

Після серії українських ударів по тимчасово окупованому Севастополю Новоросійськ став основним логістичним і операційним хабом для залишків російського Чорноморського флоту.

Попри передислокацію кораблів, українські сили регулярно атакують базу в Новоросійську, зокрема за допомогою надводних безпілотників. Росія намагається захистити об'єкт, встановлюючи фізичні бар'єри у воді, однак атаки тривають.

А речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук наголошував, що російські кораблі фактично перестали виходити в Чорне море навіть для запуску крилатих ракет "Калібр".