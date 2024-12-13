"Не просто склад": стало відомо, який важливий об'єкт спалахнув у Новосибірську

Вночі у російському Новосибірську спалахнула масштабна пожежа, унаслідок чого згорів один із важливих стратегічних об'єктів Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

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За його даними, згорів російський склад, який був воєнним об'єктом.

Коваленко уточнив, що він належав російській компанії, яка забезпечувала діяльність низки ключових галузей, включаючи енергетичну інфраструктуру та виробництво вибухозахисного обладнання.

В Новосибірську палає склад: відео

Масштаби займання

Російські ЗМІ публікують відео з місця інциденту. Зазначають, що за даними російських рятувальників, унаслідок пожежі на складі "частково обвалився дах", а площа займання – 5 тисяч квадратних метрів.



Масштабна пожежа на російському складі / Фото Скриншот з відео

Пропагандисти звісно, що нічого не згадали про важливість об'єкта. Лише вказали, що будівля, де стався прикрий інцидент, це склад з пластиковими виробами.

"Склад із пластиковими виробами горить у Новосибірську. Як повідомили в МНС, частково обвалився дах, пожежа локалізована на площі 5 тисяч квадратних метрів", – ідеться у повідомленні.

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Україна атакує об'єкти в Росії

Україна активізувала свої військові операції, націлені на російські військові об'єкти, що є стратегією, спрямованою на протидію російській агресії та виснаження її військового потенціалу.

Центральне місце в цій ініціативі займають високоточні боєприпаси, зокрема, ракети ATACMS і Storm Shadow, які мають вирішальне значення для забезпечення точності та ефективності цих ударів.