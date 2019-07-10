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      Михайло Подоляк

      Украине пора выбирать – реальная политика или ритуальные хороводы

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Сайт президента

      У власти сейчас новая команда – без темного наследия и заскорузлого тупоумия. Чего же люди ждут от новых лиц?

      На полшага назад вернемся. И чуть подумаем о скандальных словах Андрея Богдана, главы Офиса президента. Потому что сейчас это действительно важно. Так вот, Богдан попытался изменить нашу повестку обсуждений, перевести ее из плоскости традиционного пафосного балабольства в режим realpolitik. В тот самый режим, который от нас постоянно требуют наши западные партнеры, предлагая трезво смотреть на окружающий мир. И который точно описывает наше место в мире, наши ресурсы и возможности.

      Важно: Зеленский сделал итоговое заявление о саммите Украина-ЕС

      В итоге, к сожалению, все закончилось, так толком и не начавшись. Команда получила инструменты для поиска оптимальных решений. В наследство от предшественников команда получила просто феерический объем нерешенных конфликтов. Затянувшихся, кровавых, многовекторных, суперкризисных. Решение же любого конфликта – обозначу для тех, кто до сих пор верит в детские сказку о добрых волшебниках и прочих зубных феях – всегда предполагает итоговый компромисс. Что-то отдаешь оппонентам, что-то забираешь. Размен, в итоге которого все стороны что-то частично теряют, попадают в убытки. Иначе никак. Иначе тупик. Или постоянная эскалация.

      Между прочим, и фантастические 73% избирателей во втором туре проголосовали за то, что они хотят именно решений. Конкретики. Не заунывного мямления а-ля Порошенко. А обязательных, пусть и сложных, конфликтных, компромиссных решений. Да-да, голосовали только за это: за выход из тупика, а не за еще одну лживую пятилетку.

      Богдан делает резкие заявления. И? Ничего. Тотально проигравшее меньшинство, явно доставшее всех своей инфантильной концепцией "мы – чемпионы среди идиотов и надутых бездельников!", опять втягивает нас в свой мрачный дискурс. Где доминирует – "все или ничего". А на самом деле – "ничего делать не будем". Пусть люди гибнут. Пусть все стоит на месте. А мы просто в очередной раз развесим по Киеву бордики "Крым Наш!" и ритуально похороводим вокруг них. Все – работа выполнена, теперь можно спеть гимны и премиально похвалить себя за "мужество".

      Тупо? Безусловно. Но хуже другое. Не важно даже, что 73% голосовали против этого способа ничегонеделания еще пять лет. Важно, что традиционалы НЕ могут предложить никаких иных решений. Есть действенные решения? Или предлагаете просто оставить все как есть и пусть гнойник и дальше растет, захватывая все больше здоровых тканей в обществе? И как нам реагировать на раздражение со стороны европейских и американских партнеров, явно уставших от наших провинциальных хороводов?

      Настоящая политика начинается только тогда, когда нужно принимать сложные решения. Не бла-бла продолжать, которым традиционно занимался здесь случайный Порошенко, а принимать тяжелейшие решения. Только так общество перестает загнивать и начинает формировать какие-то позиции. И прежде всего учится искать компромиссы внутри себя. И когда перестает доминировать диктат мизерной агрессивной группы, постоянно раскалывающей общество "псевдопатриотизмом"... И да, речь в данном случае вообще не о Богдане. Тем более, что его команда уже чуть испугалась и откатила назад в своих позициях. Речь о том, что самое время доставать головы из песка и переставать стоять в позах пафосных страусов. Чтобы быть сильными – нужно... быть сильными и не боятся принимать сложные решения, а не прикрывать слабости голимым пафосом, одеждами и гимнами.

      Неистовый враг: Путин усиливает давление на Украину, но его можно остановить, – эксперт

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      Автор: Михайло Подоляк
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Володимир Зеленський Андрій Богдан Публікації мовне питання
      Джерело: Facebook
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