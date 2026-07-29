Немає жодних пропозицій: у Раді пояснили, чому реформа мобілізації на паузі

Мобілізація вже кілька років залишається одним із найгостріших питань для українського суспільства, а конфліктні ситуації під час її проведення лише посилюють запит на зміни. Водночас будь-яке оновлення підходів потребує не лише політичних заяв, а й конкретних законодавчих рішень.

Народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі 24 Каналу пояснив, чому швидко змінити чинну модель мобілізації неможливо та яких пропозицій досі бракує.

Комітет не отримав пропозицій щодо змін

Мобілізація протягом останніх трьох років залишається одним із найгостріших питань для українського суспільства, однак подібні проблеми не є винятково українськими. За даними соціологічних досліджень у європейських країнах, готовність громадян захищати державу зі зброєю в руках становить приблизно від 5% до 20% від загальної кількості військовозобов'язаних.

Те, що Україна сьогодні демонструє таку стійкість і щомісяця залучає до війська через рекрутинг та роботу ТЦК і СП близько 30 тисяч людей, є унікальним прикладом у новітній історії,

– наголосив Веніславський.

Водночас процес мобілізації не обходиться без конфліктних ситуацій, тому від попередньої команди Міністерства оборони ще з початку її роботи очікували пропозицій, які могли б удосконалити чинні механізми та зменшити напругу у взаємодії з військовозобов'язаними.

На рівні комітету ми не отримали жодних пропозицій, напрацювань чи навіть концептуальних речей, які визначили б параметри змін і результат, до якого маємо прийти,

– пояснив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Попередня команда міністерства називала оновлення мобілізації другим етапом реформи та припускала, що зміни могли б з'явитися восени. Проте для цього профільний комітет мав би ще влітку хоча б у закритому режимі почути, які саме рішення готуються та якою має бути роль Верховної Ради в їхньому впровадженні.

Швидких рішень для зміни мобілізації немає

Будь-яке оновлення підходів до мобілізації потребуватиме змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також до інших законів. Такий процес не може бути швидким, адже ця тема залишається не лише чутливою для суспільства, а й вкрай політизованою у Верховній Раді.

Ми бачимо депутатів, які виступають проти продовження воєнного стану та загальної мобілізації й водночас вимагають нових рішень, що знімуть конфлікти. Однак жодних конструктивних пропозицій у комітеті я досі не чув,

– зазначив Веніславський.

Для зміни чинної моделі недостатньо лише заявити про необхідність покращити взаємодію ТЦК і СП з військовозобов'язаними. Потрібні конкретні механізми, які дозволять зменшити кількість конфліктних ситуацій і водночас не скоротять темпи поповнення війська. Наявні можливості рекрутингу поки не забезпечують стрімкого зростання кількості добровольців: через них до війська долучаються приблизно 5 – 10%, іноді до 15% від загальної кількості мобілізованих, тоді як решту залучають ТЦК і СП.

Я не бачу поки пропозицій щодо концептуальної зміни моделі мобілізації, тому не можу сказати, що ми розуміємо, як усе вирішити протягом найближчих двох – трьох місяців або до кінця року,

– пояснив народний депутат.

Над пошуком рішень постійно працюють профільний комітет, команда Головнокомандувача ЗСУ та Міністерство оборони, однак готового рецепта наразі немає. Заклики змінити систему мають супроводжуватися конкретними пропозиціями, які дозволять зробити комунікацію ефективнішою без зменшення кількості людей, необхідних війську.

Веніславський назвав проблему реформи мобілізації: дивіться відео