Австрійська компанія Rewe International AG продає 100% у капіталі компанії Білла-Україна власнику мережі Novus. Наразі фінальне слово щодо схвалення угоди за Антимонопольним комітетом.

Супермаркети продовжать працювати у звичному режимі

У Novus зазначили, що супермаркети продовжать працювати у звичайному режимі. Про це інформує RAU з посиланням на пресслужбу мережі.

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І Novus, і BIlla мають виконати договірні зобов'язання перед партнерами та контрагентами. Вже згодом оголосять подальші плани розвитку – після того, як отримають відповідні дозволи.

Що відомо про мережу Billa в Україні

35 магазинів в Україні.

Розташовані супермаркети у Києві, на Київщині та у Житомирі.

Компанія з'явилась на українському ринку на початку 2000-х.

Три роки тому з регіонів країни Billa пішла, сконцентрувавшись виключно на столиці та області.

Коротко про Novus