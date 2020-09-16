Novus купує супермаркети Billa: що відомо
Австрійська компанія Rewe International AG продає 100% у капіталі компанії Білла-Україна власнику мережі Novus. Наразі фінальне слово щодо схвалення угоди за Антимонопольним комітетом.
Супермаркети продовжать працювати у звичному режимі
У Novus зазначили, що супермаркети продовжать працювати у звичайному режимі. Про це інформує RAU з посиланням на пресслужбу мережі.
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І Novus, і BIlla мають виконати договірні зобов'язання перед партнерами та контрагентами. Вже згодом оголосять подальші плани розвитку – після того, як отримають відповідні дозволи.
Що відомо про мережу Billa в Україні
- 35 магазинів в Україні.
- Розташовані супермаркети у Києві, на Київщині та у Житомирі.
- Компанія з'явилась на українському ринку на початку 2000-х.
- Три роки тому з регіонів країни Billa пішла, сконцентрувавшись виключно на столиці та області.
Коротко про Novus
- На українському ринку з 2009 року.
- В Україні мережа налічує 46 супермаркетів.
- Товарообіг компаній у 2019 році склав понад 11,5 мільярда гривень.