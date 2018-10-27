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      Новый европейский истребитель "возбудил" Россию

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      Этот истребитель следующего поколения в будущем заменит Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale
      Этот истребитель следующего поколения в будущем заменит Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale / naked-science.ru

      На днях во Франции открылся военно-морской салон Euronaval-2018, который еще до старта получил широкую известность в российских СМИ. Потому что на нем не было представлено российской продукции. Даже совместного производства.

      Таким образом, Euronaval присоединился к выставкам, на которых Россия не желанный гость. В частности, речь идет об авиасалоне Farnborough, Ле-Бурже и Eurosatory. Но, на самом деле, не об этом даже речь.

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      Дело в том, что на выставке был представлен макет истребителя Next Generation Fighter (NGF) от Dassault Aviation. Именно этот истребитель следующего поколения должен будет в будущем заменить Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale. Разработкой его занимаются Airbus Defence and Space и Dassault, а финансирование проекта обеспечивают Франция и Германия.

      При этом, даже будучи лишь в виде макета, NGF знатно перевозбудил российское патриотическое медиапространство, привыкшее неистово превозносить глубокую модернизацию Су-35 в виде Су-57 и нещадно критиковать серийные F-35 и F-22.

      Гибридных экспертов возмутило то, что представленный макет лишен хвоста, как такового, что создало критический вал относительно будущей маневренности истребителя, явно выглядящего не так как модернизированная версия Су-35 или любая другая современная разработка-проект, берущая свое начало от F-35.

      С другой стороны, господа эксперты в своем видении явно основывались на горьком опыте советского К-12, лишенного хвоста и не брали в учет тот факт, что в реалиях современного воздушного боя фактор маневренности уже давно второстепенен. Главной же задачей современных истребителей является прорыв плотной противовоздушной обороны (ПВО) и уничтожение наземных целей.

      Воздушный же бой под собой подразумевает уничтожение противника до того, как тот может засечь цель, то есть, по сути, уничтожение без прямого контакта.

      В целом же, если говорить о современных аналогах, то представленный макет мне отчасти напомнил бомбардировщик B-2 Spirit, который себя хорошо показал в ходе операций в Югославии, Ираке, Афганистане и Ливии.

      Конечно, на сегодняшний день рано говорить о том, что из себя в конечном итоге будет представлять франко-германский NGF. Но то, что это, на сегодняшний день, самый интересный и наиболее уникальный проект истребителя следующего поколения – факт очевидный.

      И то, что в будущем оккультисты Су-57 сосредоточат на нем свое внимание – тоже очевидно. Как-никак, а реабилитация своего истребителя не совсем пятого поколения – это уже как народная забава в российском информационном пространстве.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини Росії Новини політики Публікації Зброя Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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