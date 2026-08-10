НПЗ у Татарстані, склади на Донеччині та не тільки: ЗСУ успішно атакували ворога

У понеділок, 10 серпня, Сили оборони України завдали ударів по російських об'єктах. Серед уражених цілей є НПЗ, аеродром та інші.

Заходи здійснили в рамках зниження воєнного потенціалу Росії. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Що відомо про українські атаки?

Силам оборони вдалось уразити НПЗ "Танеко" у Нижньокамську, що розташований у Республіці Татарстан. На об'єкті зафіксували пожежу.

Також Генштаб підтвердив удар по НПЗ "Ільський" у суботу, 8 серпня, 2026 року в Краснодарському краї. На об'єкті пошкоджені колони первинної переробки нафти АВТ-6.

Окрім того, Сили оборони уразили низку цілей на ТОТ:

ремонтний підрозділ у Хрустальному Луганської області;

склад матеріально-технічних засобів ворога у Новоселідовці Донецької області;

польовий артилерійський склад у Бойовому Донецької області.

Ступінь завданих збитків уточнюють. Також військові розповіли про результати попередніх ударів.

В результаті ураження 3 серпня 2026 року аеродрому "Гвардійське" на ТОТ українського Криму підтверджено знищення дев'яти горизонтальних резервуарів з авіаційним пальним та пошкодження двох ангарів для авіаційної техніки,

– заявили у Генштабі.

В ЗСУ наголосили, що продовжать завдавати ударів по Росії задля закінчення війни.

Що кажуть у Силах безпілотних систем?

У СБС підтвердили атаку на НПЗ "Танеко" у Нижньокамську. Удари здійснили оператори 1-го окремого центру та 413-го полку "Рейд" разом з іншими складовими Сил оборони.

Вони зазначили, що об'єкт створили у 2011 році як масштабний комплекс нафтопереробних і нафтохімічних виробництв. Проєктна потужність комплексу за сировиною становить близько 13 мільйонів тонн нафти на рік. "Танеко" виробляє понад 20 видів продукції, зокрема автомобільні бензини АІ-92, АІ-95, АІ-98 та АІ-100, дизельне паливо стандарту Євро-5, авіаційне паливо, базові оливи та суднове паливо.

Унаслідок DeepStrike на території об'єкта зафіксовано вибухи та пожежі. Детальні наслідки ураження уточнюються. Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника продовжувати збройну агресію проти України,

– заявили у підрозділі.

Також днями Головне управління розвідки завдало ударів по тимчасово окупованому Криму. Під час атаки українські розвідники уразили дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", а також антену керування безпілотником "Оріон".