"Кричали так, що було чути далеко": як бійці ЗСУ взяли в полон росіян за допомогою НРК

Наземні роботизовані комплекси дедалі більше беруть на себе функції військових, тим самим убезпечуючи їхні життя. Окрім логістичних, евакуаційних, виконують бойові, утримують позиції та навіть беруть в полон російських окупантів.

Командир взводу НРК (131 ОРБ) з позивним "Вітер" розповів в інтерв'ю 24 Каналу про одну з таких операцій, коли за допомогою роботу вдалося взяти противника у полон.

Як готували спецоперацію і чому залучили НРК

Операція відбулася взимку 2026 року. Вона тривала майже добу від миті отримання перших даних про наявність противника. НРК українські бійці вирішили застосовували в основному для того, щоб убезпечити розвідувальні групи від контактів або підтримати вогнем при взаємодії з окупантами, тому що не було точної інформації про конкретне місце їхнього розміщення.

Це була розвідувально-пошукова операція. Відповідно, був ризик несподівано зіткнутися з ворогом. Ухвалили рішення, що краще це буде робити НРК, ніж люди,

– пояснив командир взводу НРК.

Паралельно Сили оборони використовувати FPV-дрони, важкі бомбери, розвідувальні БпЛА. Як розповів командир взводу НРК з позивним "Вітер", одночасно діяли всі, але основну роботу виконувала рота спеціальної розвідки. Бійці розвідгрупами прочісували населений пункт там, де мали сумніви або чули підозрілі звуки.

Там відпрацьовували і наземні НРК, і попередньо FPV-дрони, потім розвідгрупи мали можливість зближуватися з будинком чи підвалом, залежно від того, де це ставалося. А там, де був контакт з ворогом, працювало уже все. Була дуже вдала взаємодія сил і засобів, завдавали вогневе ураження всім, чим мали, для того, щоб переконати противника здатися,

– поділився "Вітер".

Він зазначив, що у цей період поруч були присутні розвідгрупи й наголосив, що варто брати до уваги те, що НРК дає можливість застосувати ті засоби, наприклад, стрілецької зброї, які важко використати у пішому порядку. Це важкі кулемети, які неможливо за собою носити військовому.

Зі слів командира взводу НРК, був присутній фактор психологічного впливу, він доволі високий. Важкий кулемет, який працює з дистанції, з його слів, пригнічує будь-які бажання спротиву у ворога.

Наша розвідгрупа вступила у вогневий контакт. Вони (росіяни – 24 Канал) поранили одного з наших бійців. Він, на жаль, загинув. Група відтягнулася і тоді уже в роботу вступили ми: бомбери, FPV, НРК з кулеметом,

– пригадує "Вітер".

Було 5 – 7 хвилин активного вогневого ураження, поблизу перебувала розвідгрупа, яка мала можливість вести з противником комунікацію. Російські окупанти, які не хотіли здаватися і стріляли по українських бійцях, врешті різко змінили думку і були взяті у полон.

Вони дуже голосно кричали, що хочуть здатися. В полон взяли тоді 4 – 5 людей. Як не дивно, саме цей НРК донині живий. Не знаю, з чим пов'язано. Майже усі НРК тієї доби вже постраждали при виконанні завдань: якісь знищені, якісь безповоротно пошкоджені. А саме цей досі перебуває на бойовому чергуванні. Зараз виконує завдання.

– розповів командир взводу НРК.

Повна версія інтерв'ю з командиром з позивним "Вітер": дивіться відео