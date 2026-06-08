Росіяни майже не використовують НРК на фронті, – військовий назвав причину

Росіяни вкладаються в безпілотні системи, але наземних роботизованих комплексів у них фактично немає. Причина криється в їхніх підходах до війни.

ТВО командира батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, що перевага в дронах зараз досить умовне поняття. Все залежить від ефективності застосування. Ворог кожного дня втрачає величезну кількість особового складу саме від ударів дронів. Але при цьому НРК росіяни майже не застосовують.

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Чому росіяни майже не використовують НРК?

За словами військового, росіянам легше просто відправити на штурм по 1 – 2 окупанти. Після того, як їх знищать, в атаку йде інша група.

Їм дешевше використовувати ось таких "ходунків", а не наземні роботизовані комплекси. Для них це дешевше. Вони взагалі не цінують життя людей,

– зауважив Назаренко.

В більшості випадків ворог досі пробує просуватися вперед невеликими пішими групами. Цю тактику вони почали використовувати ще фактично з кінця 2022 року, коли окупанти з "Вагнера" намагалися пробиратися в Бахмут та Авдіївку Донецької області.

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При цьому особовий склад в росіян не є однорідним. Можуть бути і нашвидкуруч завербовані злочинці, яких 2 – 3 тижнів готували на полігоні. Але бувають й краще підготовлені штурмові підрозділи.

Додамо, Сили оборони України все частіше використовують наземні роботизовані комплекси на фронті. Насамперед вони суттєво допомагають в логістиці. Також за допомогою НРК можна евакуювати пораненого військового, проте є проблеми через те, що ці комплекси зазвичай повільно рухаються. А це небезпечно.