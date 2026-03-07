Танки підуть під куполом: НРК можуть перевернути хід боїв у 2026 році

Сучасну війну часто асоціюють з дронами, які витіснили важку техніку з поля бою. Однак важливу роль на фронті також відіграють наземні роботизовані комплекси, які виконують різного типу завдань: від евакуації до участі у боях.

Водночас на 2026 рік є багато очікувань щодо НРК, які можуть стати системним захистом і для піхоти, і для колон техніки. Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Василь Пехньо, наголосивши, що зараз в Україні про це не лише говорять, а й реалізовують.

Як НРК перевернуть хід боїв у 2026 році?

Військовий оглядач пояснив, що зараз окупанти застосовують гармати і танки на фронті, але обстрілюють з них із закритих позицій. Схожу тактику мають і українські військові – танки працюють не в динаміці, а з прихованих позицій.

Водночас виробники зброї та військові припускають, що цього року техніка ще буде їздити. Наразі це виглядає неможливо через велику кількість безпілотників, які постійно нависають з повітря. Однак це стане реальним, якщо вдасться знайти автоматизовані рішення щодо збиття дронів.

Умовно, у парі з танком буде рухатись НРК і робити над тим такий собі купол. Це дозволить реінкарнувати класичну техніку і навіть відновити штурмові дії більш захищеного формату,

– наголосив він.

Пехньо зазначив, що українська армія вже використовує роботизовані наземні комплекси в такий спосіб в Краматорську. Виробники інтегрували на НРК турель або кулемет, що довзоляють в автоматичному режимі протидіяти ворожим БпЛА. Крім того, на НРК можна встановлювати РЕБи і навіть зенітні ракетні комплекси.

Цікаво! Раніше офіцер 2 батальйону "Лицарі степу" 122 Обр ТрО Геннадій Олійник також звернув увагу на прогрес технологій в українській армії. Він розповів, що наші бойові і логістичні роботи мають можливість працювати на відстані 10 – 15 кілометрів від лінії боєзіткнення, після чого вони повертаються назад. Водночас російські НРК працюють на оптоволокні і такої змоги не мають.

Які завдання на фронті виконують НРК зараз?