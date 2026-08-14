Евакуюють навіть цивільних: боєць НГУ розповів про завдання НРК на фронті

Зараз НРК на фронті – це один із найважливіших логістичних методів у проведенні будь-яких операцій. Завдяки роботизованим наземним комплексам Сили оборони можуть завозити воду, їжу, боєприпаси на позиції.

Крім того, евакуйовувати поранених і не тільки. Про це 24 Каналу розповів офіцер бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш, зазначивши, що через це окупанти постійно полюють на ці комплекси.

Завдання НРК на фронті

Бригаді НГУ "Рубіж" вже вдалось евакуювати цивільних з прифронтових місць саме на наземних роботизованих комплексах. Отченаш пригадав, що це була бабуся, яка вже не могла пересуватися.

Зверніть увагу! Закликаємо долучитись до збору на НРК для евакуації поранених для бригади "Рубіж" за посиланням. Ваші донати допоможуть рятувати життя бійців і забезпечувати їй всім необхідним для того, щоб вони могли продовжувати оборонний бій.

Отченаш розповів про евакуацію на НРК: дивіться відео

Офіцер бригади НГУ "Рубіж" зауважив, що ворог постійно намагається полювати НРК, але вони набагато менші, ніж інша техніка, зокрема пікапи, тому їх знайти важче.

"Найважливіше, що навіть якщо ми втратимо один НРК, навіть якщо ми втратимо НРК з логістикою, ми зможемо завдяки українцям, завдяки державним інституціям, завдяки забезпеченню, використати ще один НРК і, можливо, операція буде більш вдалішою. Тобто надважливий фактор – це використання саме металевої залізяки, яка не має людської цінності", – підсумував він.