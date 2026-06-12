Наземні роботи ГУР з кулемета нищать ворожих "ждунів" FPV: потужні кадри

Українська розвідка показала ексклюзивні кадри роботи наземних роботизованих комплексів. Вони з кулемета знищують ворожі FPV-дрони "ждуни".

Про це пише Головне управління розвідки Міноборони України.

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Як працюють НРК української розвідки на фронті?

В розвідці наголосили, що наземні роботизовані комплекси, якими оперують бійці Департаменту безпілотних систем ГУР МО України, щодня виконують низку критично важливих завдань на передовій.

На ексклюзивному відео, які виклали воєнні розвідники, представлена робота НРК із доставлення майна, боєприпасів та провізії на позиції без ризику для особового складу. Також роботизовані платформи використовують для евакуації воїнів, полеглих за Україну в бою.

Високу ефективність демонструють вогневі наземні дрони, які зачищають логістичні маршрути від ворожих дронових засідок – так званих "ждунів",

– пояснили в ГУР.

Як працюють НРК української розвідки на фронті / Відео ГУР МО

Нагадаємо, раніше заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін в етері 24 Каналу розповідав, що наземні роботизовані комплекси до осені 2026 року мають замінити 30% людей на фронті. Таким чином менше людей ризикуватимуть своїм життям.