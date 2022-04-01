Ну кадирівці: їхні руки, ноги, голови так само відриваються, вони так само сцять, – військовий

Екскомандир Хододного Яру каже, що нічого особливого в кадировцях немає. Їхні руки і ноги відриваються так само, як і у всіх росіян, вони теж сцять.

Євген Межевікін – герой України, кіборг, військовий. Поміж боями він дав коротке інтерв'ю, у якому розповів цікаві деталі війни. Зокрема, він висловив думку про кадировців.

Цікаво Переговори між Україною та Росією, зникнення Шойгу і наступник Путіна: інтерв'ю з експертом

В Україні виник певний стереотип, що кадировці – більш сильні та жорстокі у порівнянні з росіянами. Але насправді це не є правдою.

Коли я чую, що там кадирівці, і там, і тут. Ну кадирівці. Ну і що? У них такі само руки, голови і ноги. Вони так само відриваються і протикаються. Звичайні люди. Вони ссуться так само, як решта москалів,

– наголошує Межевікін.

Екскомандир Холодного Яру наголошує, що ЗСУ бачать, як ворог втрачає силу й ресурси. Зараз наші захисники набагато сильніші.

До слова – У Путіна змирились, що Київ не вдасться "взяти", – ЗМІ: відео