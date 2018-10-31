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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      Нульовий рубіж. Як прикордонники ООС обіграли у матчі зірок футболу

      Нульовий рубіж 11 Читать новость на русском

      Вони не бояться показувати свою позицію щодо подій на Донбасі. Вони їдуть на передову, аби на власні очі побачити те, що там відбувається. Вони – відомі українці, які на кілька днів вирушають на передову, щоб підтримати наших прикордонників і військових. Проект "Нульовий рубіж" покаже і розкаже про емоції та враження відомих українців, які потрапили на війну.

      Зірки футболу приїхали на передову, щоб зіграти з військовими матч дружби.

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      Зірки футболу приїхали на Донеччину, аби підтримати мир, цілісність України, українських військових та жителів Красногорівки. 

      Багато людей відвідало цей матч, однак, серед них були та не завзяті шанувальники футболу. Попри складну ситуацію, яка є в місті Красногорівка та попри те, що вночі та в цей день були серйозні обстріли – люди прийшли без страху.

      Я вболіваю за наших прикордонників. Я за військових, бо вони захищають, з ними спокійніше,
      – розповів місцевий житель.

      Українські бійці побачили, що вони не самі, а Україна разом з ними. 

      Звичайно я переживав. Однак розумів, які величини проти нас грали, але мені хотілось, аби наші хлопці краще себе проявили. Я хотів побачити гол від нашої сторони,
      – зазначив прикордонник, комендант ОБПК "Курахівка" Владислав Кізілов.

      Прикордонники ретельно готувались до цього матчу, а тому результат помітний – 2:0.

      Про враження зірок футболу та прикордонників від матчу – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Спорт Футбол Нульовий рубіж Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України
      Джерело: 24 канал
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