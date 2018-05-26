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Володимир Співаковський

Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?

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Диплом
Диплом / www.diplomik.net

Стоит ли ради него так стараться, столько мучиться, изводить себя на экзаменах, тратить деньги и нервы, а в результате – что?

Конечно, диплом важен по многим соображениям. И для самооценки, и для новых знаний, и для новых знакомств, и для карьеры, когда отсутствие диплома может ей помешать.

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Но тут действительно возникает какой-то разрыв шаблонов.

Даже самые старательные дети усердно учатся в школе…, выполняют все задания, последние 2-3 года готовятся к ЗНО…, сдают его, тяжело преодолевая конкуренцию…, поступают даже в рейтинговые вузы, чтобы в них получить образование… очень низкого качества. Такие у нас вузы.

Из-за этого их никуда не берут на работу, и они практически ничего не знают, не умеют, не могут и даже ни сильно хотят.

Таким образом, ЗНО реально выполняет лишь свою важную функцию равного доступа к образованию малообеспеченных и сельских детей, и противодействует в какой-то степени этой надоевшей всем коррупции.

Но знаний это ЗНО не дает. Историю про гималайского медведя все уже знают.

Да, во всем мире выпускное тестирование существует. Но оно там умное, с нормальными нераздражающими заданиями и с адекватным оцениванием. А у нас как-то это не очень получается.

Поэтому школьники уезжают учиться на Запад, по многим причинам: там учат лучше, жизнь интереснее и перспектив больше. Однако 90% детей все равно остаются в Украине, им жить и учиться здесь.

Спрашивают, а так ли уж нужен этот диплом? Тем более, что даже такая знаменитая компания как Ernst&Young объявила, что готова принимать на работу и без диплома, был бы человек смекалист, умен, честен, целеустремлен, со знанием языка и т.д. А, типа, бухгалтерскому ремеслу они его и так быстро научат сами.

И еще. Да, конечно, некоторые великие люди обошлись без дипломов, но это скорее исключение, чем правило.

Я молодежи рекомендую делать сразу три вещи: поступать в наш вуз, параллельно учиться в западном вузе онлайн, а параллельно еще и работать. Это не так трудно, но зато через 5 лет получаешь блестящие перспективы.

Или хотя бы любые 2 пункта из этого плана.

А ЗНО, если и нужно, оно должно быть кардинально переосмыслено и переделано. По всей своей внутренней сути и содержанию.

При этом в 9-11 классах надо не репетиторов нанимать для натаскивания на эти прелые ЗНО-тесты, а уделять это самое плодотворное и важное время на то, чтобы изучать все самое передовое и новое в мире.

Ведь в мире уже вовсю рулят дополненная реальность, виртуальный мир, сингулярность, новая энергия, интернет, глобальная экономика, переработка информации, безусловный доход, компьютерные технологии, стартапы, и так далее.

Вот чему надо уделять внимание в старших классах.

И может даже именно под эти знания и разрабатывать тесты ЗНО. Или хотя бы 50:50. Половина – под старые знания, половина – под новые.

Тогда это было бы совсем другое дело, другие знания, другая мотивация учиться и совсем другой результат.

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Автор: Володимир Співаковський
Теги: Новини України Новини політики Публікації Освіта ЗНО Реформа освіти Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 Канал
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