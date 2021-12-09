У Нью Йорку підпалили 15-метрову ялинку поблизу Fox News: моторошні кадри

У Манхеттені в американському Нью-Йорку горіла ялинка біля офісу телеканалу Fox News. Полум'я повністю охопило дерево за лічені хвилин. Правоохоронці вважають, що це був підпал.

Пожежа спалахнула 8 грудня після опівночі. Поліцейські вже затримали 49-річного Крейга Таманаху, якого підозрюють в навмисному підпалі різдвяного дерева.

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Постраждалих немає

Очевидці поширювали моторошні кадри пожежі у соцмережах. Крім цього, про пожежу в прямому ефірі повідомила Шеннон Брім, ведуча Fox News. Згодом вона уточнила, що вогнеборцям вдалося загасити полум'я. На щастя, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав. Зазначимо, що ялинку лише нещодавно привезли до будівлі телеканалу. Урочиста церемонія запалювання вогнів відбулася у неділю, 5 грудня.



Що залишилося від ялинки біля Fox New / Фото AP

Що відомо про затриманого

Охоронці Fox News заявили, що бачили, як Таманаха підіймався на конструкцію незадовго до того, як вона загорілася. Чоловіка взяли під варту, йому пред'явили звинувачення за сімома пунктами. Правоохоронці попередньо встановили, що підозрюваний – бездомний. Навесні 2021 року його вже затримували через наркотики. Поліція перевіряє, чи вживав він щось напередодні та чи не має раптом психічних захворювань.

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Зазначимо, що виконавча директорка Fox News Media Сюзанна Скотт вже відреагувала на інцидент та засудила вандалізм. Вона наголосила, що на місці згорілого дерева встановлять нове. Його планують прикрасити ще до вечора 9 грудня.