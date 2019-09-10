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      Ольга Черненко

      О школах Луганска: родители платят за все

      463
      Луганская реальность: за все платите сами
      Луганская реальность: за все платите сами / Фото з сайту Геннадій Москаля

      В сентябре 2014-го я считала, сколько лет осталось моему ребенку до школы: год, два, три, четыре… Должны успеть, думала, восстановить разрушенные школы в "ЛНР", да и вообще все должно восстановиться.

      До школы оставалось пять лет – огромный срок. Мысленно я давала пять лет на то, чтобы жизнь стала понятной, законной, как раньше. Пять лет на то, чтобы все вернулось на круги своя или стало хотя бы как-то приближено к нормальной жизни.

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      Эти года пролетели как миг. Школа рядом с нами стоит разрушенной, как и тогда. Обветшала еще больше, а из нового – появилась металлическая труба из каморки охранника, чтобы он мог пережить зиму. Дым из трубы закоптил парадную стену школы, двери с трезубцем обветшали, подворье поросло травой, а деревья выросли еще больше. Выходит, давая фору в пять лет, я сильно ошибалась.

      Мой ребенок пошел в другую школу, как и все дети нашего района. В первый день им дарили подарки к школе. Между родителями это звучало как подарки от Пасечника, будто он выделил свои личные средства на приобретение канцтоваров для первоклашек. До этого были подарки от Плотницкого – школьная форма, которая канула в лету вместе с Плотницким. Конечно, получить папку с канцтоварами было приятно – будто бы мелочь (ручка, ластик, точилка, краски, пластилин, азбука, цветной картон, раскраска, пенал), но все же. Чего я не понимаю, так это отчего буквально сразу родители всех первоклашек по всей "республике" стали сдавать деньги на прописи. 372 рубля, чаще всего округленные до 400. Разве не проще было вместо этой папки с канцелярией обеспечить ребенка бесплатными прописями? Я действительно этого не понимаю.

      Почему все родители в школах с уклоном в иностранные языки бросились сразу же покупать учебники английского? 850 рублей с централизованной доставкой из России. Но при этом все первоклашки получили папку с канцелярией, которая по стоимости могла бы заменить пропись. Еще у меня много вопросов, ответы на которые очевидны – почему родители покупают в класс ковер и шторы, почему родители несут на продленку воду, почему ремонт класса обеспечивают тоже родители, и зарплату охранника обеспечивают снова они. Буквально все, кроме учителя и самого класса, обеспечивают родители.

      Выбора нет

      Не понимаю, почему в некоторых школах нет того одного в неделю урока украинского языка, который был обещан. Зато есть урок православия и кружок по психологии для первоклашек. И вообще на словах есть выбор внеклассной деятельности, которая на деле чаще всего оказывается без права выбора. Однако даже это можно пережить. Но когда в школе появляется второй иностранный язык, а на деле он оказывается всего одним иностранным языком, это пережить уже сложнее – кому-то приходится учить заново другой язык, потому что не нашлось учителя. Понимаете, это как хорошую мину при плохой игре. Родителям говорить о выборе, а на деле, когда сданы документы и классы укомплектованы, подводить к тому, что выбора нет.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Освіта Війна на Донбасі Окуповані території Новини Луганська
      Джерело: Радіо Свобода
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