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      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: деньги не пахнут, или О людях, которых кормит война

      379
      Луганская реальность
      Луганская реальность / 24 канал

      У меня есть приятельница – местный юрист: образование высшее юридическое, возраст чуть за сорок. Все пять лет она была в Луганске. Все пять лет с работой. В основном за счет того, что во всех отраслях и структурах у нее налажены прочные связи.

      Занимается и помощью в оформлении документов, и представлением интересов в суде. Она все время с работой, не бедствуя, и обеспечивает свою семью так, что не всякому мужику под силу. Кстати, она и не без гордости часто повторяет: "А я не всякая". Имея в виду, что может буквально все, где-то проплачивая, где-то помогая дашь на дашь. Например, сделать местный, то есть "ЛНРовский" паспорт – 10 000 рублей. В частном порядке и без очередей. Это при том, что местный паспорт необходимый мостик к российскому гражданству. Те, кто из простых смертных, стоят в очередях неделями, отмечаясь, проведывая списки, и это только для получения местного паспорта.

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      Эта моя знакомая имеет связи во всех отраслях – дружит с "судьями", крупными "чиновниками из ГАИ"... Кстати, до 31 декабря этого года все владельцы автотранспортных средств должны пройти необходимую перерегистрацию?! Последнее в частном порядке и без очереди стоит 6 000 рублей. То есть, имея деньги и некоторые связи, решить здесь можно почти все.

      Она не уезжала, поэтому сейчас в черных списках, границу с Украиной пересекать не может. Но она ничуть не парится по этому поводу, потому что ей открыта Россия, и не за горами российское гражданство, а следом и загранпаспорт. Такие войны не почувствовали ни в чем. Разве что только стали чуть больше зарабатывать, и конкурентов у них стало меньше в разы. Кто-то уезжал, кто-то не успел вернуть утраченный рейтинг, а она была здесь все время. Людям нужно оформлять паспорта, разводиться, усыновлять детей (и здесь она поможет это сделать без очереди и проволочек с тем ребенком, который понравился), а кому-то оформлять наследство. Она незаменимый для всех этих процедур человек. Контакты таких знакомых бережно хранят, понимая, что они за деньги решат буквально любой вопрос и направят туда, куда нужно.

      И еще пару слов о том, как живет местный юрист, практикующий частным образом. С ее детьми сидит няня, дом убирает домработница, а еду на раз она может позволить себе заказать в ресторане. То есть бедности, войны или постстрессового синдрома она не испытывает. И уберите на секундочку фактор войны из ее жизни, она не выиграет от этого ничуть, потому что ее кормит именно войны, и большая часть дел, как ни крути, завязана именно с войной. И в ответ на каждое решение местного правительства у знакомой появляются новые лазейки и обходные механизмы. Ее дети видят море не на экране телевизора, и конфеты едят не только по праздникам. А еще есть диверсанты, которых кто-то должен защищать, и здесь нет грязной или мужской работы, а есть деньги, которые, как известно, не пахнут.

      Мучительная реальность: Люди пьяные уже с утра: Луганск – город прошлого и без будущего

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська Гроші Публікації Окуповані території
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