Обережно, реклама Леді Ю всюди, або Як Тимошенко бореться за пост Президента

Реклама вже давно стала такою ж величезною частиною життя як забиті маршрутки в час пік, ями на дорогах і бомжі в переходах — дратує, але ми терпимо. Реклама еволюціонує, стає мобільною, таргетованою, різноплановою.

Якщо викинути з вікна телевізор і мати вдома лише компи та ноути, реклама пральних порошків і смоктучок від горла розчиняється в іншій – в тій, яку вмонтовують у фільми та серіали.

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В основному це реклама нових смартфонів чи інших гаджетів, та останнім часом була атака онлайн-казино. Ми з чоловіком одну з них вивчили напам'ять і разом періодично синхронізовувалися з роликом, тоді реклама ставала прикольнішою.

Але днями під час вечірнього розслабону під Лару Крофт просто з гробниці королеви мертвих Хіміко винирнула королева вітчизняного популізму Юлія Тимошенко і повідомила, що в країні війна і загалом все погано, але вона все це виправить. Ролик закінчився, Лара Крофт вибралася з підірваної гробниці за допомогою якогось гачка і чиєїсь матері, а я так і не збагнула, до чого мені був ролик про Тимошенко.

І хоча аналогії напрошуються самі собою, я лише додам, що іноді гробниці розкопують, щоб поживитися артефактом або підкорити собі містичну силу, щоб потім за законом жанру захопити світ.

За даними досліджень фонду "Демократичні ініціативи" Юлія Тимошенко лідирує серед теоретичних кандидатів на українське президентство. За травень кількість її прихильників сягнула позначки у 13% серед тих, хто буде брати участь у виборах. У цьому ж фонді зазначили, що найвищий відсоток бажаючих бачити пані Юлію керманичем України − серед тих, хто далекий від багатства: "Серед найбідніших абсолютним лідером є Юлія Тимошенко", – розповіла директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

То чому я бачу замість смартфонів депутата? Можливо тому, що найбідніші навряд дивляться кіно через ноутбуки, скоріше вони не викидають свої телевізори з вікон, а використовують за прямим призначенням. І через блакитний екран Тимошенко вже навербувала собі електорат. Тепер її реклама атакуватиме інших.

Але ж ми до всього звикаємо, правда? До ям, маршруток і бомжів звикли. І до Тимошенко у кіно теж звикнемо. Можливо. Аби тільки не звикати до Тимошенко-президента.

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