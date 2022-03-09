Обговорення нейтрального статусу України можливе, – ОП

Україна захищається від нападу Росії вже 14 день. В Офісі Президента не виключають, що на переговорах з агресором можуть говорити про ймовірний нейтральний статус для нашої держави.

Це цілком можливо на переговорах на президентському рівні. Про це заявив заступник глави ОП Ігор Жовква.

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Такі питання можна було б обговорювати на переговорах, це цілком можливо,

– сказав він.

Жовква також зауважив, що такі серйозні переговори можливі лише якщо зустрінуться президенти Володимир Зеленський і Володимир Путін.

"Зеленський готовий до цього. На жаль, російська сторона не бажає цього робити. Міжнародні партнери мають допомогти у проведенні такої зустрічі. Однак такі переговори та можлива домовленість могли б відбутися лише після припинення бойових дій і припинення вогню" – сказав він.

Саме на цій зустрічі можна б було обговорити варіанти того як би міг виглядати нейтральний статус для України. Жовква наголосив, що нашій державі потрібні чіткі гарантії того, що така ситуація більше ніколи не повториться.



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