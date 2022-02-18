Проаналізувавши понад тисячу законопроєктів за 2021 рік, IZI по праву назвав виведення будівництва Великої окружної дороги навколо Києва з-під дії Закону "Про публічні закупівлі" одним з найдорожчих та корупційно-небезпечних законів року.

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На той момент це означало, що приблизно 85 мільярдів гривень віддадуть компанії, яку обрали без прозорих та конкурентних торгів.

Відзначимо! Для порівняння, це – понад 10% від усіх закупівель, які успішно провели в системі Prozorro усі бюджетні замовники за увесь 2020 рік.

Bechtel будуватиме обхідну дорогу

Днями стало відомо, що будівництвом першої ділянки обхідної дороги довкола Києва Укравтодор визначив американську компанію Bechtel. Початкова ціна закупівлі – 5,5 мільярдів гривень.

Чому початкова? Зараз все зрозумієте самі. Начебто велика американська компанія повинна викликати довіру. Однак все було б занадто просто.

Якщо коротко, Bechtel – не лише світовий лідер з питань інжинірингу, закупівель і будівництва, як офіційно повідомляє і сама компанія, і українські замовники. Однак вони мовчать про інші факти, пов'язані з її діяльністю.

Як повідомляють "Наші гроші", вона також є лідером рейтингу американських компаній у сфері будівництва за розміром накладених на неї штрафів. Мовиться про майже мільярд доларів. Водночас половина з них – через махінації під час держзамовлень.



Обхідну дорогу в Києві будуватиме компанія Bechtel / Ілюстрація Укравтодору

Обрання компанії може стати найдорожчим будівництвом в історії

Найголовніше, що обрання цієї компанії, враховуючи її попередній досвід, може обернутися українцям в найдорожче будівництво в історії країни. Поясню на прикладі двох країн, які замовляли послуги цієї компанії.

Найбільші санкції, які наклали на Bechtel, пов'язані з будівництвом центрального тунелю в Бостоні, відомого як "Великий бостонський тунель". Найцікавішим для нас в цій історіє є 2 факти:

перший – це гроші . Тунель мали побудувати за 2,2 мільярди доларів. Однак проблема в тому, що в процесі будівництва ціна зросла в 7 разів – до рекордних 14,6 мільярдів доларів. Так це будівництво перетворилося на найдорожче будівництво в історії США;

. Тунель мали побудувати за 2,2 мільярди доларів. Однак проблема в тому, що в процесі будівництва ціна зросла в 7 разів – до рекордних 14,6 мільярдів доларів. Так це будівництво перетворилося на найдорожче будівництво в історії США; другий – якість. Після обвалу стелі в побудованому тунелі, яке призвело до загибелі одного з водіїв, виявили 242 аварійно небезпечних елементів кріплення.

За це компанія заплатила майже пів мільярда доларів штрафу. А знаєте чому? Бо в США працює система відповідальності. В Україні ж маємо з цим серйозні проблеми. Будемо лише сподіватися, що виконавці про це не здогадуються і не намагатимуться цим зловживати.

Румунія постраждала ще більше

Є замовники цієї компанії, яким пощастило ще менше, ніж бостонцям. Замовляючи "трансільванську магістраль", уряд Румунії навіть і не здогадувався, що її називатимуть найдорожчою дорогою у світі.

Історія дуже схожа – першочергова сума у 2,2 мільярди за будівництво 415 кілометрів дороги зросла в 5 разів і стала найдорожчою дорогою у світі.

Однак Румунія – не США і не змогла дозволити собі таких витрат. Тому за 1,25 мільярдів євро зупинилася на 54 кілометрах дороги. Як вам один кілометр автомагістралі за 24 мільйонів євро?

Причина підняття цін навряд полягала лише в об'єктивних потребах. Бо не так давно керівництво компанії засудили за вимагання та відкати на мільйони доларів.

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Раніше компанія неодноразово сплачувала десятки мільйонів штрафів за роздування цін і виставлення рахунків за роботи, які не виконувались. Дивно, що у наших державних замовників така історія фірми не викликала питань.

До речі! Цікаво, що початкова вартість усіх трьох об'єктів – що бостонського тунелю, що Трансільванської магістралі, що Київської окружної – майже однакова – трохи понад 2 мільярди.

Однак чи зможемо ми уникнути сумної долі інших країн і не вляпатись ще в 10 мільярдів доларів зверху? Сподіваємось, що зможемо, і українські чиновники сумлінно контролюватимуть і якість, і вартість будівництва.

Наївно було б вважати, що на таких проєктах наживаються тільки недобросовісні виконавці, а замовники просто страждають від необґрунтованого підняття цін, не отримуючи жодних відкатів.

Нас відрізняє війна

Що нас відрізняє від США та Румунії? Війна. Адже в цей час кожна гривня, не кажучи вже про десятки мільярдів – це зброя, каски і життя наших військових, що зрештою дорівнює існуванню країни загалом. Враховуючи, що на будівництво доріг витратили у 10 разів більше грошей ніж на армію, принаймні, зараз корупційні апетити слід збавити.

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Нам з вами треба пам'ятати, що ми маємо уважно слідкувати і за законодавчими ідеями своїх обранців, і за кожною витраченою копійкою. Адже можновладці оперують не своїми грошима, а нашими. Пам'ятаймо, політики приходять і йдуть, а нам усім доведеться жити з наслідками ухвалених ними законів.