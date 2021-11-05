Закон про деолігархізацію має унеможливити чинну практику, коли вітчизняні багатії купують собі політиків депутатів та журналістів, аби ті допомагали їм заробляти ще більше грошей, аби потім і далі багатії купували собі політиків-депутатів-та-журналістів. Таке замкнене коло існує останні 20 років, відколи цей олігархат побудував його архітектор пан Кучма (більш відомий, як – другий президент України).

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Ніхто не боровся з олігархами

Розірвати це коло нікому дотепер не вдавалося, але ніхто й не намагався. Наші політики останні 20 років по черзі у владі одне одного заміняли й пов'язувались з олігархами в той чи інший спосіб – дружбою, бізнесом, а хтось встиг і породичатися.

Тому наші політики лише перед телекамерами до олігархів ставились грізно. Водночас давним-давно були в них на службі, або ж і самі тими олігархами ставали.

Так було поки до влади не прийшов Володимир Зеленський, який на той момент ще не загруз в нашому корупційному болоті олігархату, а тому тим усім щиро обурився й пообіцяв олігархат викорінити.

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Два кроки до викорінення олігархату

У який саме спосіб? Є два конкретні кроки:

перший – створення реєстру олігархів, куди їх записують;

другий – обмеження їхніх можливостей, аби вони припинили, маючи гроші, "робити політику" з метою ще більшого заробітку.

Тепер докладніше – спочатку про реєстр і навіщо він потрібен (бо, здавалося, всі й так знають, хто такі олігархи, і як їх звуть). Втім, одна справа їх "знати", а інша – за чітко прописаними критеріями офіційно назвати конкретні прізвища.

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Тож такі критерії в законі й прописали:

олігарх – це той, хто багатий на мільярди гривень;

хто має власні ЗМІ;

хто має власний монопольний бізнес або дотичний до політики.

Тобто ти можеш бути багатим, але якщо не лізеш в політику, не купуєш депутатів і не фінансуєш політичні партії – то ти лише багатій. Можливо, навіть і монополіст, але не олігарх.

Розглянемо на прикладі Петра Порошенка: мільярди має, партію теж – зветься "Європейська Солідарність", і ЗМІ є власні – "5 канал" і "Прямий". Відповідно, у нього всі шанси потрапити в список олігархів. Якщо ж не хоче бути олігархом – то має або гроші роздати бідним, або з політики піти, або позбутися телеканалів.

Що загрожує нинішнім політикам-багатіям

Тепер до того, що загрожує нинішнім політикам-багатіям, якщо їх вже незабаром запишуть в олігархи:

позбавлять права фінансувати політичні партії (аби через гроші не мали більше впливу на політику);

позбавлять права брати участь у великій приватизації (аби завдяки грошам і політичному впливу не могли створювати ще більші монополії, скуповуючи держпідприємства);

примусять щорічно звітувати про свої статки (аби проконтролювати, у який спосіб вони багатіють);

примусять звітувати про свої контакти (аби не мали більше особистих зустрічей із можновладцями, депутатами, суддями та прокурорами – тобто з усіма тими, з ким олігархові так зручно "обкашливать свои вапросики").

Нечіткості та неточності, аби затягнути процес

Все це матимемо після підпису Зеленського. Направду, підписати його мав би ще у вересні, коли депутати в другому читанні проголосували за закон.

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Втім, там "несподівано" з'ясувалося, що (чи то через поспіх, чи то через саботаж) закралися в текст закону певні неточності. Зокрема, там не чітко прописали, що реєстр олігархів має бути під контролем саме Ради нацбезпеки й оборони.

Така нечіткість формулювань у майбутньому могла все зіпсувати. Дала б привід олігархам оскаржити все в суді – Печерському, ОАСКу, Конституційному – неважливо, вони всі за певним критерієм однакові. Яким саме ви й самі зрозуміли.

Законопроєкт президент має підписати просто зараз

Підсумую – ми справді бачимо спробу Зеленського ускладнити вітчизняним олігархам їхнє існування. Я дійсно бажаю Зеленському усіляких успіхів, і мені дуже хотілося б, аби війну з олігархами він виграв.

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Від цього усім нам, кожному українцю та Україні в цілому буде лише на краще (тут взагалі сумнівів не може бути жодних). Однак, чи виграє він цю війну, чи вистачить в нього сил, ресурсів та часу – взагалі не впевнений. Єдине, у чому я точно впевнений – протидія з боку олігархів буде шаленою, і, не факт, що Зеленський її здолає.