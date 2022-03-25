Обладнання Starlink отримало 68 медзакладів на Дніпропетровщині

Обладнання для звʼязку та супутникового інтернету Starlink отримали медичні заклади на Дніпропетровщині.

Відповідну інформацію повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА Тетяна Квітницька.

Важливо Росіяни завдали ракетного удару по військовому об'єкту під Дніпром

Відомо, що Starlink будуть використовувати 68 закладів охорони здоров’я області.

Тетяна Квітницька додала, що наразі область отримує гуманітарну допомогу від Німеччини, Польщі, ВООЗ. Це медичне та операційне обладнання, розхідні матеріали, ліки.

“Галузь охорони здоровʼя області продовжує працювати в умовах воєнного стану, протягом останнього тижня налагоджуються ті сфери роботи, які спершу ми були змушені згорнути. Зараз у медзакладах надається повний обсяг медичної допомоги як при гострих випадках, так і при хронічних захворюваннях”, – повідомила Квітницька.

Звернуть увагу – Окупанти знищують книжки історії України: