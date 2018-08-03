Облитій кислотою Гандзюк зробили першу операцію: відомі результати

Херсонській активістці, радниці мера міста Катерині Гандзюк, на яку невідомий напав із кислотою, в Києві зробили першу операцію. Попереду на жінку чекає ще кілька операцій.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє товариш постраждалої Віктор Таран.

"Перша операція Катерини Гандзюк була на руці і пройшла успішно. Зараз вона поступово відходить від наркозу, але ще в дуже слабкому стані і зараз відпочиває", – мовиться у повідомленні.

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Нагадаємо, 31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка зазнала 30% опіків тіла.



Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство та розглядає три версії скоєння злочину: службова діяльність потерпілої, активна громадська позиція та побутові конфлікти.



Наразі Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському опіковому центрі, їй надано державну охорону, а також активістка погодилась співпрацювати з правоохоронцями у розслідуванні нападу на неї.