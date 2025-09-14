На Броварському проспекті у Києві з 15 вересня почнеться ремонт покриття. Рух транспорту буде частково обмежений в обох напрямках.

Водіям радять враховувати ці зміни при плануванні маршруту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний портал Києва.

Скільки триватиме перекриття проспекту?

Згідно з повідомленням офіційного порталу Києва, роботи триватимуть з 15 вересня до 3 жовтня на всій протяжності проспекту в Дніпровському районі.

Комунальне підприємство ШЕУ Дніпровського району планує провести ремонт верхнього шару асфальтобетонного покриття на всій протяжності проспекту в обох напрямках. Роботи проводитимуть поетапно з частковим обмеженням руху транспорту,

– повідомляється на порталі..

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв планувати поїздки з урахуванням ремонтних робіт.

