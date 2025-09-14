У Києві обмежать рух по одному з проспектів: у чому причина та який термін
- На Броварському проспекті в Києві з 15 вересня до 3 жовтня буде частково обмежено рух транспорту через ремонт покриття.
- Роботи проводитимуть поетапно з частковим обмеженням руху в обох напрямках, водіїв просять враховувати це при плануванні маршрутів.
На Броварському проспекті у Києві з 15 вересня почнеться ремонт покриття. Рух транспорту буде частково обмежений в обох напрямках.
Водіям радять враховувати ці зміни при плануванні маршруту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний портал Києва.
Дивіться також П'яна водійка збила військову та втекла з місця ДТП: деталі аварії у Києві
Скільки триватиме перекриття проспекту?
Згідно з повідомленням офіційного порталу Києва, роботи триватимуть з 15 вересня до 3 жовтня на всій протяжності проспекту в Дніпровському районі.
Комунальне підприємство ШЕУ Дніпровського району планує провести ремонт верхнього шару асфальтобетонного покриття на всій протяжності проспекту в обох напрямках. Роботи проводитимуть поетапно з частковим обмеженням руху транспорту,
– повідомляється на порталі..
У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв планувати поїздки з урахуванням ремонтних робіт.
Раніше у Києві вже обмежували рух транспорту: що відомо
- 10 вересня в центрі Києва обмежували рух через охоронні заходи для іноземних делегацій.
- Обмеження пов'язані з візитами іноземних лідерів, під час яких державна охорона забезпечувала їхню безпеку.